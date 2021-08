Die Stadt Dettelbach unterstützt den "Deutschlandlauf 2021". Denn hier legen die Teilnehmenden vom 4. auf den 5. September einen Zwischenstopp ein. Etwa 20 Läufer aus ganz Deutschland, einige zusätzliche Etappenläufer und ein 15-köpfiges Helferteam kommen an diesem Tag aus Untereßfeld und haben dann ganze 75 Laufkilometer in den Beinen. Mit Matte und Schlafsack beziehen sie am Abend ihr Nachtlager in der Dettelbacher Maintalhalle, heißt es in einer Pressemitteilung der Touristinfo Dettelbach. Nach der Übernachtung laufen die Teilnehmenden über 68 Kilometer nach Assamstadt (Main-Tauber-Kreis) weiter. Die langsameren Läufer des Vortages starten dann bereits um 6.30 Uhr, die „schnellen Hirsche“ um 7 Uhr.

Teilnehmende und Betreuende des Deutschlandlaufs freuen sich auf Interessierte, die dieses Laufabenteuer an der Strecke sicht- und hörbar unterstützen.

Der regelmäßig stattfindende Deutschlandlauf (DL) war am 22. August in Flensburg gestartet und endet am 11. September nach 1300 Kilometer Strecke in Lörrach. Hier nehmen keine bezahlten Profiläufer teil, sondern nur Amateure. Weitere Infos unter www.neckarlauf.com

Wer eine Etappe in seiner Region mitlaufen möchte, kann sich anmelden unter Tel.: (0152) 08865998 oder Tel.: (0157) 32467774 sowie per E-Mail an: thomas@neckarlauf.com