Bei Kontrollen am Dettelbacher Baggersee im Kreis Kitzingen wurden am Samstagnachmittag (21. Mai 2022) zwei Männer im "Adamskostüm" festgestellt, wie die Polizeiinspektion Kitzingen am Sonntag berichtet.

Da das Nacktbaden dort verboten ist, müssen die beiden 58- und 62-jährigen Männer nun mit einem Ordnungswidrigkeitsverfahren rechnen. Beide erwartet ein Bußgeld.