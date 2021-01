Kitzingen vor 36 Minuten

Detektiv fasst flüchtenden Ladendieb

Am Mittwochabend entwendete ein 35-jähriger Mann in der Mainbernheimer Straße in Kitzingen in einem Einkaufsmarkt Ware im Wert von etwa 15 Euro. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und sprach den Mann beim Verlassen des Marktes an, berichtet die Polizei.