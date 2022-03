Kitzingen vor 21 Minuten

Der Zauber des Baltikums in der Alten Synagoge

Der Fotograf und Reisejournalist Stefan Pompetzki zeigt am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr in der Alten Synagoge Kitzingen seine Live-Multivision über das Baltikum. Unbekannt, spannend, abwechslungsreich, geschichtlich wechselvoll und manchmal erschütternd – so präsentiere sich das Baltikum den Besuchern, so die Ankündigung der der Kulturstätte Alte Synagoge. Dazu geselten sich freundliche, bescheidene Menschen und Ruhe. Die Ruhe abseits der großen Städte sei das Faszinierendste im Baltikum. Drei kleine Länder an der EU-Ostgrenze, jedes mit landschaftlich unglaublich schönen Gegenden gesegnet. Drei Länder, die oftmals in einen Topf geworfen werden und doch verschiedener nicht sein könnten. Lettland, Litauen und Estland sind gänzlich eigenständig, nicht nur was Kultur, Geschichte, Sprache und Religion angeht. Auf diese Eigenständigkeit legen die Bewohner der jeweiligen Länder auch größten Wert. Seit 1991 wieder unabhängig, seit 2004 Mitglied der EU und der NATO warten Estland, Lettland und Litauen mit wunderschönen Landschaften auf: dichte, unberührte Wälder und Moore in Estland, endlose Ostseestrände in Lettland, malerisch gelegene Seen in Litauen. Noch sei das Baltikum ein Geheimtipp unter Reisenden. Karten gibt es ab 16 Uhr an der Tageskasse.