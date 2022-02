Litauen, Lettland, Estland – das Baltikum – häufig unbekannt, aber spannend, abwechslungsreich, geschichtlich wechselvoll, wie es Reisefotograf und Journalist Stefan Pompetzki aus Würzburg beschreibt. Am Sonntag, 13. März, um 17 Uhr ist er mit seiner Live-Multivision über das Baltikum zu Gast in der Alten Synagoge in Kitzingen.

Die Ruhe abseits der großen Städte sei das Faszinierendste im Baltikum, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Die drei kleinen Länder an der EU-Ostgrenze würden oft in einen Topf geworfen und könnten doch verschiedener nicht sein. Lettland, Litauen und Estland sind gänzlich eigenständig, nicht nur was Kultur, Geschichte, Sprache und Religion angeht.

Seit 1991 wieder unabhängig, seit 2004 Mitglied der EU und der NATO warten Estland, Lettland und Litauen mit wunderschönen Landschaften auf: dichte, unberührte Wälder und Moore in Estland, endlose Ostseestrände in Lettland, malerisch gelegene Seen in Litauen. Vilnius, Tallinn, Riga, die drei Hauptstädte, lassen in ihren alten Gassen die Besucher mit jedem Schritt staunend Geschichte atmen, die auch immer wieder deutsche Spuren aufweist.

Aktuell gibt es für die Multivision keinen Kartenvorverkauf. Tickets kann man über den Warenkorb auf der Seite der Vhs Kitzingen reservieren. So liegen die Kontaktdaten vor und die Vhs kann informieren, falls es neue Regeln für die Durchführung von Veranstaltungen gibt.

Kartenreservierungen sind möglich bis spätestens Freitag, 11. März, 13 Uhr. Weitere Karten gibt es an der Tageskasse ab 16 Uhr. Die Karten müssen an der Tageskasse zwischen 16 und 16.45 Uhr abgeholt und bar bezahlt werden.