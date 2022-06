Abtswind aktualisiert vor 56 Minuten

Der Weinbauverein Abtswind zieht nach drei Jahren Bilanz

Zur Versammlung hatte der Weinbauverein Abtswind in das Haus des Gastes eingeladen. Nach der Begrüßung durch den 1. Vorstand Frank Krauß und einer Gedenkminute für die in den letzten Jahren verstorbenen Mitglieder übergab der Vorstand das Wort an Kassier Reinhold Geiger, der den Kassenbericht vorstellte. Danach wurden die Aktivitäten durch den Schriftführer vorgetragen.