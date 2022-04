Armin Schmitt aus Rödelsee feierte am 2. April seinen 80. Geburtstag. Bürgermeister Burkhard Klein würdigte die Verdienste des Jubilars. Eine weite Anreise hatte Burkhard Klein nicht, sind die beiden doch Nachbarn.

Armin Schmitt stammt aus Retzstadt bei Würzburg. Seine Eltern hatten dort 1939 den ersten Aussiedlerhof gebaut. Zusammen mit seiner zwei Jahre älteren Schwester wuchs er dort auf. Sein Vater fiel im Krieg. Zehn Hektar landwirtschaftliche Flächen, Wald und Weinberge wurden bis 1956 bewirtschaftet.

Schmitt zog es dann, mit dem Weinbau vertraut, auf die Weinbauschule in Weinsberg. 1967 machte er die Meisterprüfung, arbeitete dann bei einer kleinen Genossenschaft Bockenheim/Kindenheim in der Pfalz. 1977 wechselte er zur Gebietswinzergenossenschaft nach Rödelsee. Dort war er 28 Jahre lang Kellermeister und Verkaufsleiter und wohnte in der Kellermeisterwohnung. Seit 2006 ist er im Ruhestand.

In vielen Vereinen dabei

Der Jubilar ist in vielen Vereinen dabei, pflegt seit 2003 die Bepflanzung des Kreisverkehrs mit und gehört zum Stammtisch der Frühaufsänger. Gerne spielt er auf seiner Quetschen und fährt Rad, allerdings jetzt mit 80 Jahren weniger als früher. Für Gespräche über den Wein ist er immer zu haben.

Seit fast 30 Jahren ist er geschieden. Einen seiner beiden Söhne verlor er durch einen Motorradunfall. Sein zweiter Sohn wohnt mit der Familie bei ihm im Haus. Für seine drei Enkel kocht er gerne. Burkhard Klein bezeichnete den Alt-Kellermeister als echtes Original. Die Glückwünsche der Gemeinde trug er in launigen Worten in Reimform vor.