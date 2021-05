„Der Klimawandel im Wald ist am schnellsten angekommen“, bilanzierte Sommmerachs Bürgermeisterin Elisabeth Drescher in der Ratssitzung die Präsentation des Jahresbetriebsplanes des Gemeindewaldes Sommerach durch Revierförster Andreas Hiller. Sein Fazit: „Der Wald wird artenreicher, er wird sich in den nächsten Jahren verändern“. So wurden bei der Wiederaufforstung im Zeitraum 2020/21 Bäume wie beispielsweise Roteiche oder Walnuss eingebracht, die in den Jahren nicht berücksichtigt wurden. „Wir müssen künftig möglichst breit aufgestellt sein, begründete Hiller diese Maßnahme.

Seinen Ausführungen zufolge umfasst der Gemeindewald Sommerach eine Forstbetriebsfläche von rund 40 Hektar. Die Baumartenanteile werden geprägt vom Kiefer mit 83 Prozent sowie von der Eiche (9 Prozent) und von der Buche (1 Prozent). Die Tendenz geht in Richtung Laubholz, also komplett weg von Nadelholz, berichtete Hiller. Zur Waldschutzsituation merkte er an, dass die heißen und trockenen Sommer 2015, 2018, 2019 und 2020 in unserer eher schon trockenen Region dem Wald „sehr zu schaffen machten“ und „die Extremwetterlagen nehmen zu“, betonte der Revierförster.

Schädlinge haben leichtes Spiel

Er brachte dies beispielsweise in Verbindung mit Schädlingen, die dadurch bedingt ein leichtes Spiel haben. Den Holzeinschlag für das Forstjahr offerierte Hiller mit 239 Festmetern und informierte schließlich um einen Waldumbau von 10 Hektar. „Wir sind auf einen guten Weg, konstatierte der Revierförster beim Blick in die Zukunft und hoffte, dass es mit Preisen auf den von der Trockenheit abhängigen Holzmarkt wieder besser wird.

In seinem Ausblick nannte er vorrangig die Beseitigung der Trockenschäden, die Verkehrssicherung entlang der Waldwege, die Sicherung der Kulturen und die Pflege und Ausgrasen der Kulturen. Zum geplanten Betriebsergebnis für den Jahresbetriebsplan 2021 stellte der Revierförster einen möglichen Überschuss von zirka 1500 Euro in den Raum. „Im Moment sind die Holzpreise wieder etwas besser, aber wir müssen abwarten, wie sich die Trockenheit in unserer Region entwickelt“.