Gerne übernahm Martina Bernhardt, die Vorsitzende des Turn- und Sportvereins (TSV) Iphofen, in der Jahreshauptversammlung die Ehrung treuer Mitglieder. Dabei ragte Friedel Düring heraus – mit stolzen 75 Jahren Mitgliedschaft. Nach der Ehrung sagte er: "Es waren schöne Zeiten, die ich nicht missen möchte". Der 91-Jährige war einst begeisterter Volksläufer und Leichtathlet und engagierte sich über Jahrzehnte hinweg als Sportabzeichenprüfer.

"Mit ihm und Georg Klinger ehren wir heute Urgesteine", kommentierte Martina Bernhardt die Verleihung von Ehrenurkunden und Weinpräsenten. Georg Klinger, der dem TSV seit 70 Jahren angehört, war einst Turner, Faustballer und erlebte als Spieler, Schiedsrichter und Funktionär die erfolgreichen Zeiten der Handballer.

Weitere Ehrungen standen an für: Hilmar Rausch und Horst Altenhöfer (beide 65 Jahre), Hans Muth und Agnes Muth (60 Jahre), Karin Birnack, Michael Dorsch, Michael Vetter und Elisabeth Schiffmeyer (alle 50 Jahre), sowie Baldwin Knauf, Lorenz Lenzer, Ernst Seufert für 40 Jahre.

Eine bemerkenswerte Persönlichkeit

Elisabeth Schiffmeyer ist eine bemerkenswerte Persönlichkeit, hütet sie doch als 58-Jährige immer noch das Handballtor beim TV Großlangheim und feierte mit dem Team kürzlich den Aufstieg in die Bezirksoberliga. Wie Leichtathletik-Abteilungsleiter Ralph Müller darlegte, habe der Verein mit Maximilian Fleischmann einen erfolgreichen Läufer. Der 24-Jährige hat sogar beim Würzburger Marathon die Halbmarathon-Distanz gewonnen und zählt in diesem Segment zu den besten zehn Männern in Bayern. Dafür würdigte ihn die Vorsitzende mit einem Sonderlob und einem Weinpräsent, da scheint ein Stern am Läufer-Himmel aufzugehen.

Die Corona-Problematik zog sich wie ein roter Faden durch die Berichte aus den Ballsportarten. Weil Übungsleiterin Susanne Hopfner sich nach zehn Jahren zurückgezogen hat, kann das Eltern-Kind-Turnen derzeit nicht mehr angeboten werden.

Martina Bernhardt bezifferte den Mitgliederstand auf aktuell 846 Mitglieder, damit hat der Verein in den Corona-Jahren acht Prozent verloren. Die stärkste Abteilung ist das Turnen mit 546 Personen, einzig die Volleyballabteilung konnte um zwei auf 77 Mitglieder zulegen. "Wir könnten noch ein paar mehr Mitglieder haben, wenn wir mehr Trainer hätten", bekundete die Vorsitzende, das ziehe sich durch alle Abteilungen. Der Sportabzeichenwettbewerb war der einzig durchgeführte Wettbewerb, den sechs Sportabzeichenprüfer organisieren. Daneben absolvierten 23 Personen den VR Bank-Bonuslauf im Vorjahr, heuer waren doppelt so viele dabei.

Basketball ist neu im Angebot

Der Verein tätigte außerdem einige Anschaffungen, wie eine Musikbox, einen Laptop und als Höhepunkt in diesem Jahr die Weihe einer neuen Vereinsfahne. Da der alte Vereinsbus nicht mehr durch den TÜV gekommen war, war Ersatz gefragt, worum sich Michael Huckle kümmerte und auch sechs Sponsoren an Land ziehen konnte. Die Vorsitzende würdigte alle im Vereinsvorstand, die Gönner und auch allen Helferinnen und Helfer, die oft im Hintergrund wirken. Neu ist ein Basketball-Angebot mit wöchentlichem Training in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Knauf.

Schatzmeister Stefan Schurz verkündete: "Man könnte sagen, der Säckel ist voll". Den Großteil der Einnahmen machen die Mitgliederbeiträge aus. Dass ein fünfstelliger Jahresüberschuss übrig blieb, lag hauptsächlich an den reduzierten Hallenkosten wegen des ausgefallenen Sportbetriebs.

Vizebürgermeister Hans Brummer lobte das ehrenamtliche Engagement der Verantwortlichen im Gesamtverein und den einzelnen Abteilungen und besonders Martina Bernhardt, die engagiert vorne weg marschiert. Der Verein übt sich jetzt schon in Vorfreude auf das große Spielfest im Juli, in dessen Rahmen die Stadt Iphofen eine große Anzahl an Sportlerinnen und Sportlern ehren wird.