Acht Männer und eine Frau waren es, die sich am 21. Juli 1947, also fast auf den Tag genau vor 75 Jahren im Michelfelder Gasthaus Rotes Roß trafen, um einen Sportverein zu gründen. Zwölf Mark mussten sie damals aufwenden, um den Verein im Landratsamt registrieren zu lassen, der jetzt am Wochenende sein großes Gründungsjubiläum feiert.

Was die Neun damals bewogen hat, erstmals im kleinen Dorf Michelfeld einen Sportverein zu gründen, das entzieht sich der Kenntnis des heutigen Vereinsvorsitzenden Harald Dennerlein. Klar ist: Es ging wohl neben der Geselligkeit vor allem um Handball und das damals noch auf dem Großfeld, das in etwa einem Fußballplatz entsprach. Auf einer Länge von 90 bis 100 Metern und einer Breite von 55 bis 65 Metern tummelten sich je Mannschaft zehn Spieler und ein Torwart.

Wohl zu viele Leute für einen kleinen Verein, so dass die Mannschaft 1954 wegen Spielermangels aus der damaligen Kreisliga für ein Jahr zurückgezogen wurde. Um dem künftig vorbeugen zu können, begann im gleichen Jahr die Jugendarbeit beim SV Michelfeld – bis heute erfolgreich.

Überraschendes Unentschieden: Michelfelder Tore waren zu klein

Gespielt wurde damals auf dem gleichen Gelände wie heute, etwas abseits des Dorfes in Richtung Wasenmeisterei. Anfangs wollten die Gründungsmitglieder ihren Sportplatz am Öchsnersweg, doch stellte die Gemeinde den dann gewählten Platz kostenlos auf 99 Jahre zur Verfügung. Dass dort damals nicht alles so genau genommen wurde, zeigt eine Anekdote, die Harald Dennerlein erzählt: Zu Fuß war es zum Spiel nach Kitzingen gegangen, wo es eine klare 49:1 Niederlage für die Michelfelder gab. Das Rückspiel in Michelfeld endete überraschend unentschieden, worauf die Kitzinger die Tore nachmaßen und feststellten, dass sie nicht den Regeln entsprachen – sie waren zu klein, das Spiel wurde annulliert.

Lange Zeit war das Rote Roß in Michelfeld das Heim des Vereins, am Sportgelände selber gab es nur Improvisationen, etwa eine ausgemusterte Holzbaracke der Bahn, die mit dem Bulldog aus der Würzburger Gegend geholt und dann auf Hohlblöcke gestellt wurde. Später kamen Dusch-und Toilettencontainer dazu und erst 2013 einen quasi Neubau des Vereinsheims, auch nicht groß, eher für den Aufenthalt nach dem Spiel gedacht. Eine zeitlang war die Gaststätte Mühlberg in Kitzingen Ausweichquartier als Vereinsheim, denn damals wurde in der Landkreishalle trainiert, bis die Mehrzweckhalle in Marktsteft gebaut war.

Erstaunlicher Zuwachs: Heute 255 Mitglieder, bei 420 Einwohnern

Erstaunlich war der Zuwachs der Mitglieder des Vereins, der heute 255 beträgt, darunter 42 Kinder und Jugendliche und das bei einer Einwohnerzahl von rund 420. Was zeigt, wie wichtig die Jugendarbeit für den Verein, der auch eine Wander- und eine Beachvolleyballgruppe hat, ist. Einen wahren Hype hat der Handball hier in den 2010er Jahren erlangt, als die erste Mannschaft aus der Bezirksklasse im Jahr 2013 bis in die Landesliga im Jahr 2019 aufgestiegen war. Dann kam Corona und nach drei Jahren in dieser Klasse der Abstieg in die Bezirksoberliga. Was aber für Vorsitzenden Harald Dennerlein nur eine Zwischenstation sein kann, denn: "Wir wollen wieder hoch."

Die Jubiläumsfeiern finden am Samstag, 23. Juli, am Sportplatz in Michelfeld statt. Ab 14 Uhr gibt es Jugendspiele und unter anderem die Ehrung der D-Jugend für die Meisterschaft, ab 15 Uhr Spiele der Damen und Herrenmannschaften. Der Festkommers beginnt um 18 Uhr mit Grußworten und Ehrungen langjähriger Mitglieder, danach wird mit dem Duo Cocktail gefeiert.