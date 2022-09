Sulzfeld vor 1 Stunde

Der Sulzfelder Gemeinderat setzt das Thema Energie auf die Agenda

Der Sulzfelder Gemeinderat will zur Agenda Energie in Klausur gehen. Bürgermeister Matthias Dusel gab deswegen die Interessensbekundung zum Beitritt zu einem kommunalen Netzwerk mehrerer Kommunen und Landkreise ab. "Was wollen wir erreichen? Wo wollen wir hin? Diese Fragen müssen wir uns stellen", erklärte Dusel dem Gremium. Bärbel Faschingbauer hatte die Vorbildgemeinden in Sachen erneuerbare Energien, Großbardorf sowie Fuchsstadt bei Hammelburg, kontaktiert. Deren Erfahrungen möchte Bärbel Faschingsbauer gerne nutzen, um die Formen von Energiegewinnung, Betreibermodelle und die Beteiligung der Bürger zu ergründen.