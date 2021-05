Willanzheim vor 34 Minuten

Der Spielplatz ist wieder geöffnet

Der Gewinnsparverein der Volks- und Raiffeisenbanken folgte einer Anregung von Vorstand Albrecht Hack von der Raifeisenbank Kitzinger Land in Obernbreit und genehmigte einen namhaften Zuschuss von 6400 Euro zur Instandsetzung des Spielplatzes in der Willanzheimer Mühlgasse mit neuem Spielgerät. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert bedauerte, dass keine Kinder an der Spendenübergabe teilnehmen konnten. Die Gemeinde investierte 7800 Euro in eine Doppelschaukel, ein Bodentrampolin und ein Einzelquirl. Die Sportgeräte wurden von den Bauhofmitarbeitern binnen drei Tagen eingebaut und das Umfeld neu eingesät. Hack betonte, dass für die Kleinsten in den Gemeinden oft zu wenig Geld übrig sei. Daher sei es ihm ein besonderes Anliegen, die Investition der Marktgemeinde im Breitbachtal am Ortsrand und unter alten Bäumen zu unterstützen. Der Spielplatz ist ab sofort wieder geöffnet.