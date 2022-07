Der Schwanberg ist gut gerüstet für ein Festwochenende der besonderen Art: Am Samstag und Sonntag, 23. und 24. Juli, laden das Geistliche Zentrum und die Communität Casteller Ring (CCR) gemeinsam ein zu „100+1 Jahre Schlosspark“ und zum Schwanbergtag. Das geht aus einer Pressemitteilung der CCR hervor.

Unter den großen Linden im Schlosspark, rings um den Neptunbrunnen und die Pergola, gibt es am Samstag ab 14 Uhr ein abwechslungsreiches Programm. Musikalisch entführt die Gruppe „No Nonsense“ in die goldenen 1920er-Jahre, quasi die „Kinderzeit“ des Parks, den Graf Alexander zu Castell-Rüdenhausen von 1919 bis 1921 hat anlegen lassen. Kurze Lesungen, historische Bilder, eine Weinprobe, eine Fotobox, in der man sich im 20er-Jahre-Look verewigen kann, und Schlossparkführern machen Laune. Für alle jungen Gäste gibt es bis zum späten Nachmittag laut Mitteilung ein Kinderprogramm. Gegen 22 Uhr endet das Open-Air-Fest im Park.

Führungen durch Kirche und Schlosspark runden das Programm ab

Der traditionsreiche Schwanbergtag beginnt am Sonntag, 24. Juli, um 10 Uhr mit einem Gottesdienst beim Obelisken. Die Predigt hält Regionalbischöfin Gisela Bornowski. Anschließend gibt es Gelegenheiten zur Begegnung, zum Beispiel im neu gestalteten Klosterladen sowie Empfangsbereich oder beim gemütlichen Essen rund um den Neptunbrunnen im Park. Kurze Kirchen- und Schlossparkführungen runden das Programm ab, das um 16 Uhr mit dem Abendgebet in der Kirche endet.

Vorschaubild: © Frank Weichhan