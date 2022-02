Mainbernheim vor 27 Minuten

Der richtige Schnitt macht's

Bei kühlem und windigem Wetter trafen sich 22 interessierte Hobby-Gärtner und -Gärtnerinnen sowie auswärtige Gäste zum alljährlichen Schnittkurs des Obst- und Gartenbauvereins Mainbernheim. Unter der fachkundigen Leitung von Franz Lindenthal und Udo Roder, wurde ihnen die wichtigsten Regeln und Kenntnisse zum richtigen Schneiden von Bäumen und Sträuchern erklärt und mit praktischen Beispielen an verschiedenen Obstbäumen und Sträuchern in einem privaten Garten in Mainbernheim gezeigt. Nach gut zwei Stunden waren die Besucher um viele theoretische und praktische Kenntnisse des gärtnerischen Baum- und Strauchschnittes reicher.