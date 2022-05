Der Reit- und Fahrverein Atzhausen hatte im März zur Mitgliederversammlung mit Neuwahl der Vorstandschaft eingeladen. In dem Einladungsschreiben wurde bereits darauf hingewiesen, dass neue Personen in den Ämtern der Vorstandschaft gefunden werden müssen. Eine besondere Herausforderung, da gerade der Posten des 1. Vorsitzenden seit fünf Jahren stabil durch Klaus Bartke besetzt war, der zuvor auch schon drei Jahre als Schriftführer tätig war, aber aus beruflichen Gründen nun den Rückzug antreten musste. Ähnlich sah es bei den weiteren Vorstandsmitgliedern aus, die teils aus beruflichen, teils aus privaten Gründen keine Möglichkeit für eine Fortführung der Posten sahen. An Vorschlägen für die neu zu besetzenden Posten mangelte es nicht - aber keiner der Vorgeschlagenen stellte sich letztendlich zur Wahl. Ein rabenschwarzer Tag für den seit 1974 existierenden Reitverein.

Nach eindringlichen Appellen der alten Vorstandschaft und einer regen Diskussion waren sich die anwesenden Mitglieder jedoch mehrheitlich einig, dass die Auflösung des Vereins keine Alternative sei. In einer weiteren Mitgliederversammlung sollte somit ein neuer Anlauf zur Wahl einer Vorstandschaft gestartet werden.

Der Verein wird seit dem Jahr 1998 in Atzhausen mit sehr viel ehrenamtlichem Engagement geführt. 25 Pferde haben dort ihr zuhause in einer artgerechten Tierhaltung gefunden. Der Verein hat rund 190 Mitglieder und bietet Reitunterricht, Voltigieren und Ponyspielgruppen an. Viele Kinder konnten schon die Idylle eines Reiterhofes erleben und wunderbare Zeiten mit dem Partner Pferd verbringen. Die Einsteller wissen die artgerechte Unterbringung ihrer Pferde sehr zu schätzen. In seinem Jahresrückblick ging der 1. Vorsitzende Klaus Bartke auch auf die besonderen Herausforderungen ein, die es während der Corona-Pandemie zu meistern galt. Viele treue Helfer haben dazu beigetragen, dass der Verein auch diese Krise meistern konnte.

Am zweiten Wahltag dann die frohe Kunde: erfreulicherweise konnten sich für alle Posten der Vorstandschaft Personen finden, die sich auch wahlbereit erklärten.

Als 1. Vorsitzende wird künftig Lisa Kraus den Verein führen. An ihrer Seite stehen als 2. Vorsitzende Ulrike Stibbe sowie als 3. Vorsitzender Guido Keupp. Das Amt des 1. Kassiers hat Fabio Zimmermann, das Amt des 2. Kassiers Leonie Horn inne. Als Schriftführer wurde Lara Müllges gewählt.

Die ausscheidenden Vorstandsmitglieder Klaus Bartke, Christiane Lindörfer, Sabine Emmerich und Manuela Apfelbacher wünschten dem neuen Team alles Gute, ein glückliches Händchen in der Vereinsführung und vor allen Dingen ruhigere Zeiten!

Von: Christiane Lindörfer (ehem. Vorstandsmitglied, Reit- und Fahrverein Atzhausen)