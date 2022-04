Am Ostersonntag sorgte das Team von Kitzingen hilft e.V.i.G. in der Unterkunft ConneKT in Kitzingen mit einer spontanen Ostereiersuchaktion und einem Küchenbuffet für viel Spaß und Freude bei den ukrainischen Familien.

Bei strahlendem Sonnenschein wurden Schokoeier und -hasen auf der Wiese von deutschen und ukrainischen "Osterhasen" versteckt. Nachdem das letzte Ei ins Gras gelegt und die Türe der Unterkunft geöffnet wurde, gab es bei den Kindern kein Halten mehr. Sie stürmten mit lauten Freudenschreien auf die Wiese, die innerhalb kürzester Zeit erfolgreich geleert war. Im Anschluss wurde das Küchenbuffet der leckeren selbstgebackenen Kuchen und Osterbrote eröffnet. Dazu reichten die ukrainischen Familien Kaffee und es wurde gemeinsam gelacht, geweint, gesungen, musiziert und Walzer getanzt.

"Wir von Kitzingen hilft e.V.i.G. wollen nicht nur Sachspenden verteilen, sondern auch Freude, Liebe und Frieden in die Herzen unsere ukrainischen Gäste zaubern!" so Stefanie Hüser, "Und es sind diese besonderen Momente, die wir erleben dürfen, die unser Tun und Engagement einfach so wertvoll machen!"

An dieser Stelle möchte sich Kitzingen hilft e.V.i.G. bei allen KuchenbäckerInnen und SchokospenderInnen herzlich bedanken. Ohne sie wäre diese wunderschöne Aktion nicht zustande gekommen!

Wer mehr über das Tun und das Engagement von Kitzingen hilft e.V.i.G. erfahren möchte, kann ihnen über Instagram unter kitzingen_hilft folgen oder sich gerne per E-Mail an stefanie@kitzingenhilft.de wenden.

Von: Stefanie Hüser (Marketing und Pressearbeit, Kitzingen hilft e.V.i.G.)