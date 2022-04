Ehrungen verdienter Mitglieder bildeten den Höhepunkt der Jahresversammlung der Schützengesellschaft Segnitz. Die höchste Ehrung des Tages verlieh Gauschützenmeister Siegfried Weinig mit Ehrennadeln des Bayerischen Sportschützenbundes (BSSB) und des Deutschen Schützenbundes (DSB) an den Schützenmeister Werner Götz.

Er gehört dem Verein schon 40 Jahre an, war und ist jahrzehntelang Rundenschütze und sicherte sich zweimal den Titel des Schützenkönigs. Werner Götz begann seine Funktionärskarriere 1982 als Jugendleiter, war ab 1987 Sportleiter und rückte 2002 an die Vereinsspitze. Seine Verdienste sind vom Verein, dem Landkreis und seitens der Schützenbunde schon mehrfach gewürdigt worden.

Ebenfalls für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde die Übungsleiterin Gerlinde Ille vom Verein, BSSB und DSB ausgezeichnet. Die gleichen Ehrennadeln gingen nach 40 Jahren auch an das Ehepaar Martha und Reinhold Rabovsky. Reinhold Rabovsky war neun Jahre Hallenwart und seine Gattin durfte sich 2007 als Schützenkönigin feiern lassen. Für 25 Jahre Mitgliedschaft ehrte der Schützenmeister Schriftführerin Tanja Nöth. Sie war einst Damenleiterin, Jugendleiterin und Sportleiterin. Als Schützin konnte sie einige Erfolge bejubeln, wie den Titel der Gaujugendkönigin und eine 2. Ritterin beim Damen-Gaukönigsschießen.

Werner Götz reflektierte die Zeit der Beschränkungen während der Corona-Pandemie. Da kaum noch etwas stattfinden konnte, entschloss sich die Vereinsführung dazu, den Umbau des Schützenhauses im vergangenen Jahr früher als geplant in Angriff zu nehmen. Dabei durften die Mitglieder nicht die geplante Eigenleistung einbringen, weswegen die Einsparungen nur teilweise umgesetzt werden konnten.

Kassenwartin Andrea Baumann beschrieb die finanzielle Entwicklung im Vorjahr als "nicht erfreulich", weil es wegen kaum möglichen Veranstaltungen auch wenig Einnahmen gab. Unter dem Strich musste Andrea Baumann einen fünfstelligen Fehlbetrag ausweisen, da die Gesellschaft rund 25.000 Euro in eine Schießanlage mit acht elektronischen Schießständen investierte. Der Fehlbetrag ist aber relativ zu sehen, denn die Gemeinde und Vereinsmitglieder steuerten mit Spenden über 7800 Euro zur neuen Schießanlage bei. Zudem bekommt der Verein einen staatlichen Zuschuss von 55 Prozent, was bedeutet, dass die neue Schießanlage dem Verein nur 3000 Euro kostete.

Sportleiter Daniel Götz berichtete von der letzten kompletten Runde vom Aufstieg der ersten Mannschaft in die Bezirksliga Ost und auch die zweite Mannschaft stieg eine Klasse höher. Im vergangenen Jahr ging es etwas drunter und drüber mit Fernwettkämpfen. Jetzt hoffen die Schützen auf die Rückkehr zur Normalität in der kommenden Runde ab Oktober. Zudem üben sie sich in Segnitz in Vorfreude auf die Durchführung des Bürgerschießens im Juli, dem Kirchweih- und Königsschießen im September und dem Weihnachtsschießen im Dezember.