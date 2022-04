"Die Neugestaltung des Ratshausvorplatzes mit der Anlage eines neuen Dorfplatzes wird einiges für die Bürger ändern und soll künftig ein zentraler Treffpunkt werden", erklärte Albertshofens Bürgermeister Horst Reuther in der Bürgerversammlung. Das Projekt wurde mit den Abbrucharbeiten begonnen und soll im Jahresverlauf realisiert werden. Der neue Dorfplatz doll dem Ort neue Impulse geben, weshalb das Amt für ländliche Entwicklung das Projekt maßgeblich bezuschusst.

Die Abbruchfirma hat ganze Arbeit geleistet und das ehemalige Anwesen Reuß und das alte Feuerwehrhaus komplett entkernt und abgetragen. Im Haushalt der Gemeinde sind für das Projekt heuer weitere 180.000 Euro vorgesehen. Der Gemeinderat hatte wegen der Corona-Pandemie keine direkte Bürgerbeteiligung möglich machen können, deswegen hatte der Bürgermeister wenigstens die Vorsitzenden der Vereine im Dorf eingeladen, damit diese ihre Meinungen einbringen konnten.

Ein Backhaus und sechs Parkplätze

Den neuen Dorfplatz sollen mehrere Bäume und Sitzmöglichkeiten sowie eine Wasserstelle prägen. Die jetzt vorgestellte Entwurfsplanung sieht als einzige Hochbau-Maßnahme den Bau eines Backhauses vor. Hinter diesem Haus werden sechs Parkplätze in Richtung Rehgasse angelegt.

Horst Reuther ging auch auf die wichtigsten Zahlen des Gemeinde-Haushalts ein, der heuer ein Gesamtvolumen von 4,11 Millionen Euro. Dabei kann die Gemeinde heuer mindestens 1,27 Millionen in den Sparstrumpf stecken und die Verbindlichkeiten weiter abbauen. "Unser Schuldenstand wird auf rund 700.000 Euro sinken, das ist ein erneut ein historischer Tiefststand im Rückblick bis ins Jahr 1998", skizzierte der Bürgermeister die aktuelle Finanzlage.

Der Bürgermeister kündigte Änderung im Bebauungsplan "Obere Sandäcker" für den Bereich von der Waldstraße zur Seebachstraße an. Dort sind Teilflächen seit Jahrzehnten als Gewerbeflächen ausgewiesen, mit der Änderung sollen Flächen bis zu einem Hektar für Wohnbebauung zur Verfügung gestellt werden.

Gartenlandhalle erstrahlt in neuem Glanz

Wie die 50 anwesenden Bürgerinnen und Bürger beim Blick in die Gartenlandhalle feststellen konnten, hat sich die Sanierung der Halle rentiert. Eines der Prunkstücke der Gemeinde erstrahlt jetzt in neuem Glanz, dafür waren in den vergangenen vier Jahren eine Million Euro investiert worden. Zum Thema Kanal legte das Ortsoberhaupt dar, dass die Gemeinde die laufende Kalkulation der Kanalgebühren ziemlich genau einhalte und deswegen die Bürgerinnen und Bürger bis zum Jahresende 2023 nicht mit höheren Kanalgebühren rechnen müssten. Damit habe die Gemeinde eine der günstigsten Abwassergebühren im Landkreis, sie liegt bei 1,50 Euro pro Kubikmeter.

Mithilfe von einigen Ehrenamtlichen hat die Gemeinde die leerstehenden Wohnungen im Rathaus hergerichtet. Gemäß einem Mietvertrag mit dem Landratsamt können dort bis zu 27 ukrainische Flüchtlinge wohnen. Die ersten sind schon eingezogen, es sind meist Frauen und Kinder. Wer Zeit habe und sich engagieren möchte, sei sehr willkommen, um den Flüchtlingen zur Hand zu gehen oder sie zu Terminen fahren, sagte Reuther.

Abschließend forderte der Bürgermeister die Anwesenden auf, verbotene Ablagerungen auf dem Häckselplatz der Gemeinde zu melden, um Verstöße zur Anzeige bringen zu können. Weitere Appelle das Ortsoberhaupts betrafen die Hundehaltung und den Rückschnitt von Hecken, Sträuchern und Bäumen.