Auf dem Weg zu ihrem neuen Flächennutzungsplan hat die Gemeinde Castell den nächsten großen Schritt getan. In der Sitzung des Gemeinderates traf in seiner Sitzung den Feststellungsbeschluss, die Unterlagen gehen nun an das Landratsamt zur Genehmigung. Bürgermeister Christian Hähnlein geht davon aus, dass der Plan im kommenden Jahr dann seien Gültigkeit hat.

In der Sitzung wurden zunächst die Einwände und Anregungen aus der zweiten öffentliche Auslegung behandelt. 15 Stellungnahmen von Behörden und auch Privatpersonen waren eingegangen, darunter laut Bürgermeister "nichts gravierendes."

Der Flächennutzungsplan gibt eine Richtung vor, in welche sich die Gemeinde in den nächsten Jahren baulich entwickeln will. Der letzte stammte aus dem Jahr 1985 und war im Ganzen eine etwa zweieinhalb Quadratmeter große, auf Leinen gedruckten Version. Nun wurde der in Maßstab 1:5000 gezeichnete Flächennutzungsplan auch digitalisiert.

Entscheidung über Urnenwald oder Urnengräber geht an die Bürgerschaft

Außerdem wurde der Ortstermin auf dem Friedhof im Gemeindeteil Greuth besprochen, wo sich der Gemeinderat kürzlich einmal umschaute. Ein Punkt dabei war, wo man Platz für Urnenbegräbnisse einrichten könne. Ob eine Urnenwand, oder Urnengräber entsteht, dazu will das Gremium die Greuther Bürger und Bürgerinnen befragen. "Wir legen das nicht fest, sie sollen ihre Wünsche mit einbringen", sagte Bürgermeister Hähnlein. Außerdem will die Gemeinde im Greuther Feuerwehrhaus fünf Fenster ersetzen.

Zum Thema Dorferneuerung in Castell berichtete Bürgermeister Hähnlein, dass die Arbeiten im letzten Teil, dem Schutz, wohl im Februar weitergehen. Der Treppenaufgang und die Feinarbeiten sind dann an der Reihe. Im Frühjahr werden noch die beiden Brunnen angeschlossen.