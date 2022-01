Diesen Montag hielten sich die Tagesordnungspunkte des Willanzheimer Gemeinderats in Grenzen. Am ehesten interessant für die Bürger war die Information der Deutschen Telekom, die auf dem Betriebsgebäude des Unternehmens Knauf in Hüttenheim ihre bisherige Sendeanlage auf das 5G-Niveau ausbauen will. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert befürwortete die Aufrüstung auf der bestehenden Anlage und die Mobilfunkteilnehmer profitieren künftig mit noch schnelleren Verbindungen.

Weitere Themen im Rat waren:

Der Antrag zur wasserrechtlichen Erlaubnis für das geplante Baugebiet Sommerried II war vom beauftragten Ingenieurbüro ausgearbeitet worden. Jetzt fasste das Gremium den Antrag in einen Beschluss für das Genehmigungsverfahren.

Zur Impulsberatung für die Innenentwicklung in den Regionen der ILE der interkommunalen Allianz 7/22 Südost machte sich das Gremium daran, die Fördergebiete in den drei Ortsteilen zu definieren. Die Fördergebiete umfassen weitgehend die Altortkerne in den Ortsteilen. Das Amt für ländliche Entwicklung hatte seine Bereitschaft erklärt, solche Impulsberatungen zu bezuschussen.

Die Gemeinde will die Maßnahmen zur Landschaftspflege hauptsächlich in Eigenregie erledigen. Derweil soll eine größere Hecke am Neuwiesenbach auf Markt Herrnsheimer Gemarkung über den Landschaftspflegeverband abgewickelt werden. Die Bäume an den Friedhöfen, vor allem in Willanzheim, sind pflegebedürftig und manche müssen möglicherweise gefällt werden, was vor Ort entschieden werden soll.