Segnitz vor 25 Minuten

Der Lohn am Ende einer besonderen Saison

So sehen Sieger aus: Die Segnitzer U18-Mannschaft feierte ihren Sieg bei der Deutschen Meisterschaft im Faustball. Bürgermeister Peter Matterne hatte ins Rathaus geladen, wo sich die erfolgreichen Spieler in das Goldene Buch der Gemeinde eintragen durften. Stilecht in Fliege und Jackett traten die jungen Meister vor ihre Fans, die sich vor dem Rathaus versammelt hatten. "Mittlerweile schöne Gewohnheit" sind diese Empfänge, bemerkte der Vereinsvorsitzende Timo Hoffmann. Nicht zum ersten Mal wurden die großen Erfolge der Segnitzer Faustballer gefeiert.