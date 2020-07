Der Lebensabschnitt Schule endet

Die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie hatten für die Abiturienten des Steigerwald-Landschulheims Wiesentheid (LSH) nicht nur einen großen Einfluss auf ihre Abiturvorbereitung, sondern sie sorgten auch dafür, dass ihre Verabschiedung anders verlief als geplant, heißt es in einer Pressemitteilung. So gab es statt der alljährlichen Abiturfeier in der Steigerwaldhalle eine familiäre und stimmungsvolle Verabschiedung auf dem Schulgelände in zwei getrennten Gruppen, mit liebevoll dekorierten Stehtischen, zusammen mit den Mitgliedern der Schulfamilie.

Und so war es auch nicht verwunderlich, dass die Corona-Pandemie und ihre Folgen in den verschiedenen Reden thematisiert wurden. So betonte Pfarrer Martin Fromm, dass in diesen schwierigen Zeiten der Glaube entscheidenden Halt geben könne, und Wiesentheids stellvertretender Bürgermeister Harald Rößner verwies auf die neuen Lehr- und Lernformen,die im Berufsleben Anwendung finden können. Bürgermeister Klaus Köhler gratulierte den jungen Erwachsenen ebenfalls zum bestandenen Abitur.

Als Team ein Vorbild

Die besondere Situation thematisierte auch SchulleiterAchim Höfle. Unabhängig davon, ob die Abiturienten als „Generation Corona“ in die Geschichte eingehen werden, hätten sie flexibel auf die Herausforderungen reagiert und mit Hilfe der digitalen Vernetzung Kontakt zur Schule halten und sich auch gegenseitig unterstützen können. Er hob besonders hervor, dass in jeder Krise eine Chance liege und sich die Abiturienten durch Kreativität und Flexibilität ausgezeichnet hätten, Fähigkeiten, die ihnen keiner mehr nehmen könne. Abschließend bekamen die Schüler noch ein großes Lob mit auf den Weg, denn sie hätten gezeigt, dass sie als Team ein Vorbild sind und durch ihr Wirken eine bessere, umweltbewusstere, sozialere gemeinsame Zukunft möglich ist.

Auch OberstufenkoordinatorFranz Huber hatte allen Grund zur Freude: Mehr als ein Viertel der 78 Abiturienten hat eine Eins vor dem Komma, ein Ergebnis, das sich wirklich sehen lassen kann, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt erreichten die Schüler einen guten Notendurchschnitt, eine Leistung, auf die sie stolz sein können. Wie wichtig in diesem Zusammenhang Freunde sind, hat sich laut Huber auch wieder bei der Notenbekanntgabe gezeigt, als sie vor Ort waren, um sich miteinander über das bestandene Abitur zu freuen. Beider anschließenden Zeugnisvergabe bekam jeder Schüler noch einen „Corona-Virus“ überreicht, einen liebevoll verzierten Massageball, welcher an die Form des Virus erinnert. Auch Sonderpreise für die besten Abiturleistungen wurden verteilt.

Die Vorsitzenden des Elternbeirats, Wolfgang Stöcker und seine Stellvertreterin Gitti Schraut, gratulierten den Abiturienten herzlich und wiesen darauf hin, dass mit dem Abitur der Lebensabschnitt Schule endet, genauso wie für die beiden langjährigen Elternbeiratsvorsitzenden. Als letzter Redner folgte Oberstufensprecher Philipp Zink. Für ihn standen Erinnerungen und die damit verbundenen Emotionen im Vordergrund.

Er hob hervor, dass schon jetzt, so kurz nach dem Abitur, die Dankbarkeit gegenüber den Mitgliedern der Schulfamilie und den Eltern,die die Schüler, in der Schul- und Abiturzeit auf unterschiedlichste Art und Weise unterstützt haben, wächst. Zum Schluss ließ er noch einmal Winnie Puuh zu Wort kommen, denn: „Es ist ein Glück, Erlebnisse gehabt zu haben, die es einem so schwer machen, Abschied zu nehmen.“

Abschließend hatten die Abiturienten noch die Möglichkeit sich von der Schulfamilie zu verabschieden. Deren Engagement bei der Vorbereitung und Durchführung der Abiturfeierlichkeiten hat gezeigt, dass das LSH gemeinsam stark ist, in guten und in schwierigen Zeiten, endet die Mitteilung.

Die Absolventen

Leonie Bachus, Kilian Bäuerlein, Johannes Bauer, Felix Baur, Sara Conradi, Monika Dalles, Alicia Diaz, Niels Dorsch, Daniel Dümmler, Teresa Eger, Paul Faust, Michael Fromm, Leonie Galler, Jialiang Gao, Simon Geiling, Lea Göllner, Dominik Goller, Philipp Graser, Hannah Grüttner, Sophie Grunewald, Jonas Habersack, Moritz Habersack, Leonie Hahn, Marina Haissig, Fabian Hart, Sebastian Haus, Julius Houben, Alina Hühsam, Mohamed Hussein, Eric Junker, Vanessa Junker, Lukas Kaiser, Andi Kastner, Jan Kaupert, Isabella Keller, Elias Klein, Lea Klein, Nico Knüttel, Christoph Krämer, Jamal Kullab, Sophie Lenk, Johannes Link. Lea Linsner, Jonas Löchner, Lea Mall, Sarah Maul, Victoria Mazurova, Karl Möhringer, Nele Moßmann, Henrik Müller, Felix Nitsche, Julia Nüchter, Paul Nummer, Amelie Platzöder, Fabian Pobel, Pauline Ronge, Valentina Ruppert , Tobias Schauer, Justin Scheidel, Valeria Schmidt, Isabell Schönberger, Quirin Schwanfelder, Julian Sehne, Jana Siam, Cyara Sommer, Nikolas Spiegel, Helena Stöcker, Lilith Stöcker, Fabian Stöcklein, Tianhan Sun, Jonas Uhl, Valentin Votz, Michael Weber, Luca Weinig, Sebastian Weißenberger, Yang Jinjie, Philipp Zink, Philipp Zöberlein.