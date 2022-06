Eigentlich wollte Franz Henke, langjähriger ehemaliger Vorsitzender und Ehrenmitglied des Kitzinger Tanzclubs (KTC an einer ganz normalen Trainingsstunde teilnehmen und für seine Gruppe ein Glas Sekt ausgeben. Zu seiner Überraschung fanden sich aber laut KTC-Pressemitteilung nach und nach circa 60 Mitglieder des KTC im Kolosseum ein, um ihn lautstark mit einem "Happy Birthday"-Ständchen und dem anschließenden Schlachtruf des KTC, einem dreifachen „Quick Quick Slow“, zu ehren.

KTC-Vorsitzender Markus Hesterberg gratulierte dem Jubilar zum 85. Geburtstag im Namen des Vorstandes und aller Mitglieder und würdigte seine Verdienste um den Tanzclub. Sichtlich gerührt habe der Jubilar die Glückwünsche und die Geschenke des Vorstandes und seiner Tanz-Kollegen entgegengenommen, bevor er mit seiner Tochter als Ehrentanz einen langsamen Walzer auf das Parkett legte. "Formvollendet, wie eh und je", heißt es in der KTC-Mitteilung.

Franz Henke war im Wesentlichen daran beteiligt, dass der Tanzclub in Kitzingen gegründet wurde. Er führte bis 2015 15 Jahre lang als Vorsitzender die Geschicke des Clubs. Mit seiner verstorbenen Frau Waltraud war er auch als Turniertänzer erfolgreich und bis in die S-Standardklasse aufgestiegen. Auch heute tanze Franz Henke leidenschaftlich gerne, gehe regelmäßig zum Training und sei in „seinem“ Club, wann immer es möglich ist, endet die Mitteilung.