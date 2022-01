In Biebelried läuft über die Dorferneuerung derzeit die Neugestaltung der Würzburger Straße, der früheren Bundestraße 8. An der Einmündung der Mainstockheimer Straße zur Siedlung ist eine Bushaltestelle entstanden, die von einigen für einen Kreisverkehr gehalten.

In der ersten Gemeinderatssitzung des Jahres stellte Bürgermeister Roland Hoh klar: "Es gibt in Biebelried keinen Kreisel." Das Gerücht halte sich hartnäckig, meinte Hoh. Doch das, was für einen Kreisel gehalten werde, sei einfach die neue Bushaltestelle an der Einfahrt zur Siedlung. Manche würden es tatsächlich für einen Kreisverkehr halten und würden diesen auch so nutzen. Doch sei es einfach die Spur für die Busse, die es damit einfacher hätten.

Wurde in der Sitzung am 14. Dezember vergangenen Jahres noch öffentlich über die Freiflächenphotovoltaikanlagen nördlich beziehungsweise nordöstlich der Gemeinde Biebelried an den beiden Autobahnen A3 und A7 diskutiert, hatte die Verwaltung in der jüngsten Sitzung dieses Thema in den nichtöffentlichen Teil verlegt. Im Dezember war es schon einmal um die die Änderung des Flächennutzungsplans und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans gegangen. Auch von einer Verringerung der Flächen war die Rede. In die Weihnachtspause war man damals mit dem Wunsch gegangen, erst einmal eine komplette Aufstellung mit den vorhandenen und den geplanten Anlagen zu bekommen, um sich dann überlegen zu können, in welche Richtung die Gemeinde denn weiter gehen wolle.

Gemeinderätin Barbara Mechler fand, dass dies durchaus öffentlich geschehen könnte. Denn jeder wisse, wem welche Flächen gehörten. Die Öffentlichkeit solle erfahren, welche Argumente es dafür oder dagegen gebe. Die Bürger hätten auch das Recht, den Weg zum Ergebnis zu verfolgen, betonte die Gemeinderätin. Ihre Ratskollegin Andrea Czech verwies auf die bisherige Behandlung des Themas in öffentlicher Sitzung. Gemeinderat Gunnar Krauß kritisierte, dass einige Unterlagen per Mail erst am Morgen des Sitzungstages eingetroffen seien.

Die Verwaltung und Bürgermeister Roland Hoh rechtfertigten die Behandlung des Themas in nichtöffentlicher Sitzung. Ein Argument war dabei auch die Wahrung der Interessen der künftigen Investoren, sprich Antragssteller für die Anlagen, die auf einem Areal von über 30 Hektar entstehen sollen. Bei Stimmengleichheit – sechs zu sechs – wurde der Antrag, das Thema öffentlich zu behandeln, schließlich abgelehnt.

Im Gespräch mit dieser Redaktion betonte Hoh nochmals die Notwendigkeit, dies nichtöffentlich zu beraten. Er wisse, dass es auch viele Gegner des Photovoltaikprojekts gebe. Den einen gehe es um die Optik. Dann gebe es Landwirte, die verpachten wollen, dann wiederum welche, die die Flächen als landwirtschaftliche Flächen erhalten wissen wollen. Das nächste Mal werde das Thema wieder in der öffentlichen Sitzung auf der Tagesordnung stehen.