Am Sonntag, 11. September, öffnet der Kleintierzuchtverein Kitzingen wieder seine Zuchtanlage für einen Tag der offenen Ställe, um der Bevölkerung Gelegenheit zu geben, bei einer Führung das Hobby Kleintierzucht kennenzulernen. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung des Vereins entnommen.

Manfred Schaub und der 1. Vorsitzende Uwe Hartmann, beides erfahrene Rasse- und Ziergeflügelzüchter, werden den Besuchern im Rahmen einer Führung die circa 25 verschiedenen Rassen der Zuchtanlage näherbringen sowie Fragen beispielsweise zur Aufzucht, Unterbringung und artgerechten Haltung beantworten.

Die Kleintierzucht hat in Kitzingen eine lange Tradition. Bereits 1889 wurde der Rassegeflügelzuchtverein gegründet und in den 1930ern der Kaninchenzuchtverein. Im Jahr 2000 fusionierten die beiden Vereine zum Kleintierzuchtverein Kitzingen. Die Vereinszuchtanlage befindet sich am Lerchenbühl, unmittelbar im Anschluss an die Fischteiche. Zwei Zuchtgemeinschaften und sechs Einzelzüchter unterhalten hier jeweils eine Parzelle zur Tierzucht mit Naherholungseffekt. Der Kleintierzuchtverein besteht aktuell aus 121 erwachsenen Mitgliedern und sechs Jugendlichen.

Der Zugang zu den einzelnen Zuchtparzellen ist auch am Tag der offenen Ställe nur bei einer Führung möglich. Diese finden statt um 11, 12, 14 und 15 Uhr. Um 11.30 Uhr gibt es eine Sonderführung für politische Mandatsträger, um 13 Uhr eine spezielle Kinderführung.