„Was ist denn das?“ flüstert die Aprikosenblüte erschrocken. Da liegt ein Ding, das sie noch niemals gesehen hat. Es ist aus dem Himmel direkt vor ihre Füße gefallen. Sie kann nicht wissen, dass es der kleine Roboter „Drachenkind“ ist, der nach einer langen Reise durch das Weltall wieder auf der Erde gelandet ist.

Das Papiertheater in der Grabkirchgasse 4 in Kitzingen zeigt laut seiner Pressemitteilung in einer 60-minütigen Aufführung "Vom kleinen Drachen und der Aprikosenblüte" über 14 Akte ein spannendes, sehr modernes Märchen über künstliche Intelligenz, Astrophysik, humanoide Roboter, Zeit und Raum und die ganz kleinen Dinge im großen Ganzen, geschrieben und gestaltet von Gabriele Brunsch.

Die Aufführungstermine sind 29. und 30. Januar sowie 5., 6., 12. und 13. Februar, jeweils um 17 Uhr. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln, ein Nachweis ist mitzubringen.

Reservierung unter Tel.: (09332) 8692 oder www.papiertheater-kitzingen ist erforderlich.