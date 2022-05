Der Automobilclub (AMC) Kitzingen trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Walter Loschky, der am Samstagabend im Alter von 77 Jahren plötzlich und unerwartet verstorben ist.

"Man spürte förmlich, wie wichtig ihm nach der coronabedingten Pause der Neuanfang im Verein war", erklärt Vizevorsitzender Rainer Gutzeit. Egal, ob es das jährliche Jugend-Kart-Turnier am kommenden Sonntag oder die regelmäßig veranstaltete Maiblütenausfahrt – diese Aktivitäten des AMC lagen ihm immer am Herzen.

Walter Loschky war über 50 Jahr aktives Vereinsmitglied in seinem geliebten AMC, davon fast 40 Jahre in führender Position als Geschäftsführer von 1982 bis 2006 und anschließend als Vorsitzender bis zu seinem plötzlichen Tod. Waren es anfangs speziell die Motorräder, die den passionierten Schrauber faszinierten, tendierte sein Interesse bald in Richtung Automobil und hier in Richtung Motorsport. Die Tankstelle Hüller in der Siedlung war der damalige Treffpunkt der Motorsportbegeisterten. Hier startete er auch die ersten Nachtorientierungsfahrten mit seiner Frau Elfriede auf dem Beifahrersitz.

Legendäre Schwanbergrennen

Seitdem war er überall zu finden, wo er gebraucht wurde. Ob als Beifahrer bei Kurt Winter oder Klaus Hertkorn im Main-Rhön-Pokal oder als Servicemann bei größeren Rallyeveranstaltungen der Kitzinger Fahrer. Aber auch das gemeinsame Besuchen von Veranstaltungen, wie der Rallye Monte Carlo oder der RAC-Rallye, waren für ihn interessant. Bei den legendären Schwanbergrennen war Loschky wochenlang am Berg beschäftigt, Reifenstapel zu binden, die Leitplanken zu unterfüttern oder Kabel zu verlegen und Zelte aufzubauen.

Bereits vor dem letzten Schwanbergrennen 1989 hatte er neue Pläne: er kreierte die Kesselring Oldtimerrallye, die fortan im zweijährigen Rhythmus stattfand. Ein Oldtimerstammtisch wurde eingerichtet und für die Jugend die Möglichkeit geschaffen, mit dem Kart wöchentlich im Sickergrund zu trainieren und an Meisterschaften teilzunehmen.

Höchste Auszeichnung für sein Schaffen

Die Erfolge der Jugendlichen sprechen eine deutliche Sprache wie auch die Erfolge der Bergrennfahrer: Norbert Handa und Klaus Hofmann errangen zusammen drei Deutschen Meistertitel. Loschky war es außerdem wichtig, als Verein Präsenz zu zeigen, so wurden die Rennfahrzeuge, die Karts und die Fahrer bei allen städtischen Festen wie Frühlingsfest, Stadtfest, der letzten Fuhre oder der Vereinsmesse in großem Rahmen ausgestellt. Für sein Schaffen erhielt Walter Loschky vom ADAC die höchste Auszeichnung, die Ewald Kroth Medallie mit Kranz.

"Unser Mitgefühl gilt seiner Frau Elfriede und Tochter Alexandra Möhrlein mit ihrer Familie", sagt Vizevorsitzenmder Rainer Gutzeit.

Die Beerdigung findet am Donnerstag, 5. Mai, um 13.15 Uhr im Neuen Friedhof in Kitzingen statt.