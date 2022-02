Viel Musik und gute Wünsche begleiten die Diakonin und Dekanatsjugendreferentin Eva Lehner-Gundelach von Markt Einersheim nach Leinburg. Dort übernimmt sie zum 1. März die Stelle als Jugenddiakonin. In der St. Matthäus-Kirche gestaltete die Jugend für sie einen Abschiedsgottesdienst.

Seit 1. Dezember 2012 wirkt Eva Lehner-Gundelach im Dekanat Markt Einersheim und darüber hinaus. Denn rein formal, weil alles gemeinsam gemacht wird, hat die Dekanatsjugendreferentin auch noch die Geschäftsführung bei der Kooperation in der Jugendarbeit mit dem Nachbardekanat Castell. Die Gemeinsamkeit drückt sich auch im Namen aus: "EJ MeiCa" steht für Evangelische Jugend Markt Einersheim/Castell. So war die Kirche gut gefüllt mit Jugendlichen aus beiden Dekanaten, aber nicht nur, denn auch in Schnodsenbach und Scheinfeld hatte sie einen Aufgabenbereich.

Mit einem Anspiel gab die Jugend einen kleinen Einblick in die Jugendarbeit der EJ MeiCa. Dabei durfte auch das beliebte Jugger-Spiel nicht fehlen. Das Anspiel habe gezeigt, wie bunt die EJ sei, sagte die Casteller Dekanatsjugendreferentin Eva-Maria Larisch-Schug in ihrer Ansprache mit dem Thema "Die Welt ist bunt, die EJ ist bunt, Eva ist bunt".

Tulpen und kleine Herzen

Jugendliche überreichte ihr anschließend Tulpen und kleine Herzen. Sie sagten Eva-Lehner-Gundelach Danke für ihre Herzenswärme, großen Einsatz, Frohnatur, musikalisches Talent, Weltoffenheit, Geduld, Durchhaltevermögen, für das "Immer-dasein" und für das offene Ohr.

Dekanatsjugendpfarrer Michael Meister verabschiedete die Dekanatsjugendreferentin ebenso wie Dekan Ivo Huber, der sie segnete. Sie hinterlasse eine Lücke.

Ann-Kathrin Uhl, bisherige Vorsitzende der EJ MeiCa, erinnerte an ihre erste Begegnung mit Eva Lehner-Gundelach am 30. November 2012, also noch vor dem offiziellen Dienstantritt. Da habe sie schon beim Wichtelwochenende dabei sein wollen, sie sei aber nicht nur dabei, sondern gleich mittendrin gewesen. "Sie gab uns als Jugend eine Stimme", dankte Ann-Kathrin Uhl. Als Geschenk gab es einen Feigenbaum und Feigenprodukte. Der Regionale Arbeitskreis (RAK) Castell hatte vor dem Gottesdienst noch eine Bank zusammengebaut. Sie ziert die Aufschrift "Our God is an awesome God". Vom RAK Markt Einersheim bekam sei ein Insektenhotel.

Pfarrer Joachim Roth (Scheinfeld) dankte für das Engagement in der Missionsarbeit für die Partnerschaft zur Diözese Marawaka in Papua Neu Guinea. Danke sagten auch der Casteller Dekan Günther Klöss-Schuster, Matthias Scheller von der EJ Unterfranken, Tanja Saemann vom Jugendamt der Erzdiözese Bamberg und Samira Falkenberg von der Mitarbeitervertretung.

Unvergessliche Zeit

Eva Lehner-Gundelach bedankte sich für eine "unvergessliche Zeit bei der EJ". Für "ihre" Jugendlichen hatte sie Rosen dabei, für die Taizé-Gottesdienste überreichte sie ein selbstgemachtes Taizé-Kreuz. Der Jugendarbeit wünscht sie tolle Freizeiten und auch, dass alles stattfinden kann.