Kitzingen vor 1 Stunde

Der IWC Steigerwald sagt Danke

Der Inner Wheel Club Steigerwald dankt dem Team der Intensivstation der Klinik Kitzinger Land für ihre unermüdliche Arbeit in der Coronapandemie. Aus diesem Anlass überreicht die Präsidentin Frau Sabine Mondel-Grüb einen Kaffeevollautomaten an den Leiter der Intensivstation, Herrn Christian Kollenbrath. Dies war der besondere Wunsch der Mitarbeiter, den die Frauen des IWC Steigerwald gerne erfüllt haben.