Kitzingen vor 27 Minuten

Der Herbst - die bunte Gnade Gottes

Beim ökumenischen Gottesdienst im Rahmen der Seniorenwochen trafen sich auf dem Gartenschaugelände Kitzingen viele in der Reife stehenden Kitzinger und Bürger aus den verschiedensten Ortschaften des Landkreises. Der Herbst, die bunte Gnade Gottes, war das Thema mit der ermutigenden Botschaft: von der Früchten lernen, die erst in der Reife ihren Geschmack bekommen. Pfarrer Helmut Oppelt von der evangelischen Stadtkirche, stellvertretender Dekan Gerhard Spöckel und Dekanatsaltenseelsorger Diakon Lorenz Kleinschnitz leiteten den Gottesdienst, unterstützt von Mitarbeitern des Katholischen Seniorenforums des Dekanats Kitzingen. Musikalisch umrahmt wurde die herbstliche Feier im herbstlichen wunderschönen Ambiente am Main von Pfarrer Bausenwein und seiner Frau Helene, sowie Ritas Selzam mit dem Schifferklavier, die mit dem Lied vom Hannes Grebner dem Großlangheimer Heimatdichter „Der Herbst zieht ein in die Natur“. Organisatorisch unterstützten Wolfgang Neeser und Wolfgang Bauer die Veranstaltung. Corona-Konform eine wunderbare Stunde. Bei strahlendem Sonnenschein fanden die Teilnehmer auf Stühlen schattige Plätze und bekamen ein wenig Geschmack auf den Herbst im eigenen Leben. 70 Sonnenblumen, für jeden eine gab, es am Ende des Gottesdienstes. Es hat uns wirklich gutgetan, so der Tenor.