Einen wahren Ehrungsmarathon hatten die beiden Vorsitzenden des Gartenbau und Ortsverschönerungsvereins Marktsteft, Thomas Bartel und Beate Wende, zusammen mit dem Kreisvorsitzenden Karl Wolf zu absolvieren: Nach zwei Jahren ohne reguläre Hauptversammlung konnten am Freitagabend fast 40 der rund 130 Mitglieder ausgezeichnet werden.

Einer der ersten Schritte des im Juli 2021 gewählten neuen Vorstandes war die Internetpräsenz und die Teilnahme der Mitglieder an neuen Medien zu stärken. Wie üblich schmückten die Gärtler den Osterbrunnen im Ort und sorgten für Begrünung schon im Frühjahr. Fitnessgeräte am Mainauengelände gehörten ebenso zur Sponsorenarbeit des Vereins, wie die Anlage einer Boule-Bahn und mehr Sitzmöglichkeiten. Mit dem Kauf einer Saftpresse und einer Obst-Schneidmühle mit Unterstützung durch das Regional-Budget der ILEK kann nun eigener Apfelsaft hergestellt werden. Ebenfalls großen Anklang findet die Gestaltung einer Fläche hinter dem Rosengarten, das vom Blühpakt Bayern mit 5000 Euro gefördert wurde.

Bier-Tour und Ausflug in die Fränkische Schweiz geplant

Auch wenn das Corona-Risiko für eine Vereinsfahrt in diesem Jahr als zu hoch eingeschätzt wird, sind doch einige Aktionen des Vereins geplant, wie etwa die Bier-Tour, die Teilnahme am Hafenfest und natürlich auch die Bank-Pflegeaktion. Im nächsten Jahr soll es dann in die Fränkische Schweiz gehen und neben anderen Aktionen auch die Gestaltung des Mainauenparks fortgesetzt werden.

Großes Lob gab es von Bürgermeister Thomas Reichert für die Arbeit des Vereins. Er freut sich über die vielen Blühflächen im Ort genauso, wie die aktive Beteiligung an der Gestaltung des Mainauenparks. Ein wenig Abschied nahm Kreisvorsitzender Karl Wolf, der altersbedingt nicht mehr für diesen Posten kandidieren werde. Nachdem "verbandsmäßig den Marktsteftern nicht viel zu sagen ist", ging Wolf vor allem auf seine vielfältigen persönlichen und politischen Beziehungen zum Ort ein. Persönliche Worte, die von der Versammlung mit viel Beifall aufgenommen wurden.

Geehrt wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft Elisabeth Dienesch, Armin König, Ingrid Pfeuffer und Marianne Vogel-Terheggen; für 40 Jahre: Edith Eisenhuth und Rolf Pfeuffer; für 25 Jahre: Johann Burtz, Marianne Geiersbach, Carola Höfer, Hans Kosper, Dieter Lang, Regina Reiser, Gerhard Reiser, Rudolf Riegler, Marion Roth, Detlef Roth, Günther Sachs, Alfred Schneider, Erwin Schroll, Reiner Seitz, Reinhold Stadelmann, Martin Stöhr, Eberhard Stöhr, Irmgard Pfeuffer, Rudolf Bienert, Marianne Fahmer, Manfred Haag, Heinz Roß, Eberhard Seitz, Ursula Tratz und Karl Winterstein; für 15 Jahre: Christa Meyer, Martin Hartha, Luise Schimmel, Else Heß und Jürgen Krämer.