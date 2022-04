Die stellvertretende Vorsitzende der Volkacher CSU-Frauenunion, Barbara Rinke, war rundum zufrieden. Etliche Mitglieder waren ihrer Einladung gefolgt, den Brunnen vor dem Volkacher Rathaus österlich zu schmücken.

"Die Arbeit ging gut voran", meinte sie. Trotz des derzeitigen großen Baustellenbetriebes auf und vor dem Marktplatz wurde die Tradition des Osterbrunnenschmückens aufrechterhalten. "Seit 1988 richtet die Frauenunion schon den Brunnen am Marktplatz her, damit er zu den Osterfeiertagen eine richtig schöne Stimmung verbreitet", so Rinke weiter. Natürlich ging das nicht an einem Tag. Vorausgegangen waren viele Tage, wo sich die Damen zum Schneiden und Basteln der Zweige trafen. Dazu wurden einzelne kleinere Ostereierkränze gebunden. In fröhlichen und bunten Farben, "ganz eben wie der kommende Frühling".

Als der schwere Kranz dann am Montag in den Brunnen gestellt wurde, machten starke Windböen die Arbeit schwer. Doch obwohl es "Frauenunion" heißt, waren mehrere Männer der engagierten Damen als Helfer mit vor Ort. Da war auch der Volkacher Bürgermeister Heiko Bäuerlein sehr angetan von dem prächtigen Gebinde. Hat er doch von seinem Dienstzimmer einen direkten Blick auf den Brunnen. Spontan stiftete er der Helferschar einen Secco, wie es abschließend heißt.