Volkach vor 1 Stunde

Der Feuer-Dienstag: Landkreis-Wehren müssen zu zehn Bränden in vier Stunden

Kein Regen in Sicht: Kreisbrandrat Dirk Albrecht sieht seine Feuerwehren in einer schwierigen Woche. Im östlichen Landkreis waren die Feuerwehr am Dienstag im Dauereinsatz.