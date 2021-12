Den Familienwegweiser des Landkreises gibt es seit zwei Jahren als Broschüre und ist bereits fast vergriffen, heißt es in einer Pressemeldung des Landratsamtes. Familien finden darin regionale Anlaufstellen und strukturierte Informationen rund ums Familienleben. Um all diese Informationen noch näher an die Familien heranzubringen hat sich der Landkreis entschlossen, ein digitales Familienportal für den Landkreis aufzusetzen und eine Webapp wurde entwickelt. So kann der Familienwegweiser sowohl von einem PC als auch von einem mobilen Endgerät aus genutzt werden. Ein Download in einem App Store ist nicht nötig.

Die neue App bietet weit mehr als sein gedruckter Vorgänger: Neu ist der Veranstaltungskalender, in dem alle Angebote der Familienbildung und der Familienstützpunkte online einsehbar sind. Im verständlich geschriebenen Ratgeberteil, erhalten Eltern hilfreiche Informationen von finanziellen und rechtlichen Fragen bis zu Themen wie Pubertät und Partnerschaft, heißt es weiter.

Übersetzung in elf verschiedene Sprachen möglich

Alle Inhalte können nach individuellen Bedürfnissen gefiltert und geteilt werden. Eine eingebundene Übersetzungsfunktion ermöglicht eine Übersetzung in elf verschiedene Sprachen. Die Notrufnummern können auch offline genutzt werden. Im Bereich Beratungsstellen Kompakt sind alle Anlaufstellen für Familien im Landkreis auf einen Blick zusammengefasst. Der digitale Familienwegweiser ergänzt das Angebot der Familienstützpunkte im Landkreis, die jetzt eine gemeinsame digitale Plattform für Ihre Angebote haben. Seit fünf Jahren gibt es diese wohnortnahen Anlaufstellen für Familien, so der Mitteilung zu entnehmen.

Die Arbeit der Familienstützpunkte hat nur im ersten Lockdown eine kurze Pause gemacht. Danach wurden viele neue Formate ausprobiert, um den Familien auch in der Pandemie beizustehen – ohne den Infektionsschutz außer Acht zu lassen. Es gab Podcasts, Spielplatztreffs, Beratungsspaziergänge und Onlinevorträge. Im Lockdown ist noch ein neuer Stützpunkt hinzugekommen. Anfang 2021 hat laut Meldung der fünfte Familienstützpunkt in Iphofen seine Türen für die Familien geöffnet. Das Projekt Familienwegweiser-App wird über die Regionalmanagements-Förderung des bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert, schließt die Mitteilung ab.

Die App finden Sie unter: https://familienwegweiser.kitzingen.de