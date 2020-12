Marktbreit vor 19 Minuten

Der erste Führerschein

Die Schüler der drei vierten Klassen der Grundschule Marktbreit legten in der der vorletzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien ihre Fahrradprüfung ab. Zuvor hatten die beiden Ausbilder Polizeihauptmeisterin Sabine Diener und Polizeihauptmeister Norbert Müller die Kinder mehrere Wochen lang fachkundig und humorvoll auf die Anforderungen im Straßenverkehr vorbereitet. Dies geschah unter Wahrung der zur Zeit üblichen Abstandsregeln in der Marktstefter Turnhalle. Die theoretischen Ausführungen der Polizisten zur Verkehrserziehung wurden im Sachunterricht der Klassenlehrerinnen Sabine Riethdorf, Larissa König und Elisabeth Wurl aufgenommen und ergänzt. Die Schüler durften später ihr Wissen und Können dann in der Fahrradprüfung unter Beweis stellen. Ein Fragebogen musste richtig ausgefüllt und ein Rundkurs möglichst fehlerfrei bewältigt werden. Eine Woche später zeigten die erfolgreichen Schüler ihren Eltern im Realverkehr in Marktbreit und in Marktsteft, was sie in den Wochen vorher auf dem Trainingsgelände in der Turnhalle und in der Schule gelernt hatten. In der anschließenden Feierstunde, die in diesem Jahr klassenweise stattfand, dankte Rektorin Ertl den beiden Polizeibeamten und den Eltern für ihren Einsatz. Sie lobte die Schüler für ihr Bemühen. Sabine Diener erklärte eindrucksvoll anhand eines Unfallhelmes, wie gut eine sichere Kopfbedeckung beim Radfahren vor Kopfverletzungen schützen kann. Außerdem legte sie den Schülern ans Herz, sich auch künftig regelbewusst am Straßenverkehr zu beteiligen. Zum Schluss überreichten die beiden Ausbildungspolizisten allen erfolgreichen Teilnehmern Urkunden, Fahrradführerscheine und Wimpel. Je einen Ehrenwimpel erhielten Amina Bach aus der Klasse 4 A und Mathis Matterne aus der Klasse 4 B.