Es geht ums Geld, ganz klar. Noch mehr geht es aber wohl um eine Abrechnung. Um aufgestaute Befindlichkeiten. Um Ungerechtigkeit. Und um Verletzungen. Im Mittelpunkt stehen fünf Geschwister. Nach dem Tod des Vaters gab es eine ungewöhnliche Entscheidung: Zwei Kinder bekamen etwas, drei gingen leer aus. „Mama, das kannst Du nicht machen!“, warnte damals eine der Schwestern, die jetzt auch als Klägerin auftritt.

Die Risse lassen sich damals noch kitten. So lange die Mutter noch lebt, gibt es zumindest nach außen hin einen gewissen Zusammenhalt. Sie hält die Familie hoch, Familienfeiern sind ein Muss. Das ändert sich schlagartig im Sommer 2018, als die Mutter stirbt. Die Gräben brechen auf, ein Hauen und Stechen setzt ein. Alte Rechnungen werden aufgemacht und die drei vermeintlich zu kurz gekommenen machen Ansprüche geltend. Seither ist die Familie heillos zerstritten. Der Höhepunkt: das Zusammentreffen vor der Kitzinger Zivilrichterin, um den Erbstreit rechtlich auszutragen.

Der Beklagte hat die Mutter nach dem Tod des Vaters bei sich aufgenommen. Er war es auch, der das Geschäft der Eltern weiterführte. Da es aber mangels Masse nur bestehen bleiben konnte, wenn niemand ausgezahlt werden muss. Deshalb verzichteten die vier anderen auf mögliche Ansprüche – eine Entscheidung, die später scheinbar einige bereuten. Eine Schwester bekam das Elternhaus, der Rest ging leer aus.

Wenn es Vorwürfe hagelt

Zu diesem Rest gehört auch die jetzige Klägerin. Dass sie vor Jahren auf ihren Erbanteil freiwillig verzichtete, ist für sie unverzeihlich. Sie sei „dumm gewesen“, erzählt sie voller Wut der Kitzinger Zivilrichterin Patricia Finkenberger. Und beeilt sich, an ihrem Bruder kein gutes Haar zu lassen. Nennt ihn gerne „verlogen“. Es hagelt geradezu Vorwürfe: Er habe die Mutter ausgenutzt und für sich arbeiten lassen. Die Ausgaben seien nicht transparent, manche Anschaffung unklar, die Kontoauszüge schwer einsehbar. Und: Bei einer monatlichen Rente von 1600 Euro hätte doch viel mehr übrig bleiben müssen, so der unverhohlene Vorwurf an den Bruder.

Der versucht ruhig zu bleiben, auch wenn seine Schwester keine Möglichkeit ungenutzt lässt, um ihn schlecht zu machen. Der Beklagte erzählt, dass die Mutter zunehmend an Alzheimer und Demenz gelitten habe. Ins Heim wollte sie partout nicht – der Alltag wurde beschwerlich. Er habe aber gegenüber den Geschwistern immer mit offenen Karten gespielt. Das bestreitet die Gegenseite vehement.

Die Gefühle und das Geld

Irgendwann, als die Emotionen wieder einmal hochkochen, versucht sich die Richterin als Therapeutin: Gefühle und Geld, so sagt sie, solle man „nicht miteinander verknüpfen“. Die Worte gehen ins Leere. Weil das, was da als verbitterter Streit aufploppt, oft sogar ins Kindische abgleitet. Mit guten Ratschlägen kommt man da eher nicht weiter.

Dabei geht es, und das ist die eigentliche Überraschung im Laufe der Verhandlung, um keine allzu großen Beträge. Der Berg der hier gewaschenen schmutzigen Wäsche ist eindeutig größer. Die Klägerin fordert für sich und zwei weitere Geschwister genau 938 Euro. Das Gericht versucht es mit einem Kompromiss: Jeweils 500 Euro für das Trio – damit sollte es dann aber auch seine Bewandtnis haben.

Kompromiss mit Zähneknirschen

Unterbrechung, Beratung der Parteien. Die Klägerin stimmt danach zu, der Beklagte nicht. Er ist vehement dagegen, auch nur einen Euro an die Geschwister zu bezahlen. Erneute Unterbrechung, erneute Beratung. Dazu der gerichtliche Hinweis, wie der weitere Gang der Dinge aussehen würde - beispielsweise mit Zeugenbefragungen, wobei es alleine 14 Enkel gibt. Ist es das wirklich wert? Diese Vorstellung zeigt Wirkung: Der beklagte Bruder stimmt letztlich auch zu, wobei das Zähneknirschen dabei nicht zu überhören ist.