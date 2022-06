Nach dem großen Erfolg 2021 und vielen besonderen Momenten mit Freunden, Kollegen oder der Familie, geht der Dettelbacher Zinnen-Schoppen in die zweite Runde. Darüber informiert das Kultur- und Kommunikationszentrum der Stadt in einer Pressemittelung.

An allen Freitagen und Samstagen im Juli sowie einem Wochenende im August haben die Besucher die Möglichkeit, die Sommerabende mit einem Glas Dettelbacher Wein auf der Kirchenzinne am Marktplatz ausklingen zu lassen. Wechselnde Winzer und Gastronomen aus Dettelbach und den Ortsteilen schenken ihre Tropfen aus.

Entspannte Hintergrundmusik am Freitagabend, live gespielt und jede Woche unter einem anderen Motto, sowie kleine Snacks an allen Terminen und alkoholfreie Alternativen runden das Angebot ab. Am Freitag, 1. Juli, wird die Dettelbacher Weinprinzessin Stefanie I. den Zinnen-Schoppen eröffnen. Die weiteren Termine, immer von 17 bis 22 Uhr: 2., 8., 9., 15., 22., 23., 29. und 30. Juli sowie 12. und 13. August.