Nach zwei Jahren Coronapause kann am dritten und vierten Juliwochenende endlich wieder das Casteller Weinfest stattfinden. Das Fürstlich Castell'sche Domänenamt öffnet zum 51. Mal den Casteller Schlosspark, wie es in der Ankündigung heißt.

Traditionell beginnt das Weinfest mit dem Schwanberglauf am Freitag, 15. Juli. Zum 38. Mal startet der Kultlauf über 10,4 Kilometer in Iphofen, führt durch Wald und Weinberge über den Schwanberg und endet im Schlosspark Castell. Anmeldung zum Lauf ist noch bis zum Tag selbst online unter www.schwanberglauf.de sowie vor Ort möglich.

Im Schlosspark selbst ist an beiden Wochenenden von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Juli, sowie 22. bis 24. Juli, ein vielseitiges Programm geboten. Live-Musik bieten Mr. Music Trio, The Jets und Wirsching & Krauts sowie viele weitere. Alle Weine stammen aus dem Keller des VDP-Weingutes Castell.

Eingebettet zwischen den beiden Weinfest-Wochenenden am Mittwoch, 20. Juli, findet das Benefizweinfest statt. Der Erlös geht an die Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung in Kitzingen.

Weitere Infos unter www.castell.de