Auch in diesem Jahr bietet der Haushalt der Gemeinde Castell keinen Platz für große Sprünge. In seiner Sitzung verabschiedeten die Mitglieder des Gemeinderates ein Zahlenwerk, das insgesamt 2,943 Millionen Euro umfasst. Das sind 92.625 Euro mehr als im Vorjahr.

Den wesentlich größeren Punkt mit 59 Prozent des gesamten Etats macht der Verwaltungshaushalt mit den Pflichtausgaben der 841 Einwohner zählenden Gemeinde aus. Er beläuft sich auf 1,743 Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt mit den Investitionen umfasst 1,99 Millionen Euro.

Insgesamt ist die Finanzlage Castells nicht unbedingt rosig, aber auch nicht besorgniserregend. Für den Fall, dass alle Ausgaben getätigt werden, die angesetzt sind, was in den letzten Jahren nie passierte, müsste die Gemeinde ihre gesamten Rücklagen in Höhe von rund 607.000 Euro aufwenden. Dennoch beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende voraussichtlich nur 159 Euro.

Zur Ratssitzung begrüßte Bürgermeister Christian Hähnlein mit Hanna Brendler und Christine Volk die beiden Mitarbeiterinnen aus der Kämmerei der VG Wiesentheid, die für die Zahlen zuständig sind. Im Vorfeld war der Haushalt bereits im Rat besprochen worden, so dass es kaum Fragen dazu gab.

Was die Finanzkraft der Kommune betrifft, hat Castell zwar zugelegt. Mit 555 Euro pro Einwohner liegt sie jedoch nur auf Platz 30 der insgesamt 31 Gemeinden im Landkreis Kitzingen. Bei den Einnahmen bezieht dei Gemeinde die größten Summen aus dem Anteil an der Einkommenssteuer (464.848 Euro) und aus der Schlüsselzuweisung des Staates (448.848 Euro). Dagegen fällt die Gewerbesteuer mit kalkulierten 24.000 Euro eher bescheiden aus.

Kreisumlage größte Ausgabe

Bei den Ausgaben bildet die Umlage an den Landkreis mit 331.564 Euro den größten Posten. Die Personalkosten steigen im Vergleich zum Vorjahr um 45.000 Euro auf 265.837 Euro. Die Steuersätze bleiben gleich. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt ist mit 45.101 Euro geplant.

Im Vermögenshaushalt sind für Grund- und Vermögenserwerb 503.050 Euro angesetzt, für Hochbau 424.500 Euro, für den Bereich Tiefbau 230.933 Euro. Beim Hochbau ist der größte Posten die Dorferneuerung in Castell (328.00 Euro), der Kirchturm Greuth (44.000 Euro), die Errichtung einer E-Ladesäule am Kirchberg (22.000 Euro), sowie das Gemeindehaus Wüstenfelden (20.000 Euro).

Im Tiefbau sind folgende Ausgaben vorgesehen: Abwasserstudie/Planung Kläranlage 88.200 Euro, Parkplätze Kirchberg und Wüstenfelden 55.000 Euro, Gewässerrückhalt 30.000 Euro, Dorferneuerung Greuth 30.000 Euro.

Im Plan ist eine Kreditaufnahme von 133.662 Euro vorgesehen. Der Haushalt wurde schließlich einstimmig angenommen. Kämmerin Hanna Brendler wies darauf hin, dass Castell in den nächsten Jahren mit größeren Ausgaben im Bereich Abwasser zu rechnen habe.