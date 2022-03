Kitzingen vor 1 Stunde

Der "Businesskasper der Comedy", Timo Wopp, kommt nach Kitzingen

Die Kitzinger Comedy und Kabaretttage starten am Samstag, 2. April, um 20 Uhr, in der Alten Synagoge Kitzingen. Den Anfang macht Timo Wopp mit "Ultimo", eine auf die Bühne gebrachte Work-Hard-Play-Hard-Show, die auch tief in seine bisherigen Programme eintauche, teilt die Volkshochschule Kitzingen mit.