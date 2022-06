Kitzingen vor 32 Minuten

Der Bunker unter dem Kitzinger Landratsamt: Was es mit dem Relikt aus dem Kalten Krieg auf sich hat

Seit dem Krieg in der Ukraine erinnern sich die Deutschen wieder an ihre Bunker. Was ist eigentlich aus dem Schutzraum unter dem Landratsamt geworden? Höchste Zeit für einen Besuch.