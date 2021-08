Schwarzach vor 1 Stunde

Der Bürgermeister am Pranger

Unter dem Motto „Mittelalterliche Befestigungsanlagen in Schwarzach am Main erkunden“ führte Pater Dr. Franziskus Büll, begleitet von Studiendirektor Justus Finkel, die Gruppe mit 13 Kindern auf den Spuren der mittelalterlichen Befestigungsanlage durch die Ortsteile Stadtschwarzach, Gerlachshausen und Münsterschwarzach. In Stadtschwarzach ging es entlang der ringförmigen Stadtmauer, von der noch Teile entlang der Wiesenleite, in der Kolpingstraße und am Friedhof zu entdecken waren. 2 Stelen weisen auf das einstige Würzburger Tor hin. Auch ein Abstecher in das historische Rathaus durfte nicht fehlen. Zum Spaß der Kinder und auf dem Foto gut erkennbar, wurde 1. Bürgermeister Schmitt „an den Pranger“ gestellt. Die Kinder lauschten den Ausführungen zu Wehrtürmen und Verteidigungsanlagen und konnten sich dies anhand des von Pater Franziskus mit geschichtlichem Bildmaterial vorbereiteten Heftchens auch gut vorstellen. Weiter ging es zur Kirchenburg nach Gerlachshausen. Hier zeigte Familie Rahner, die die Kirchenburg bewohnt, Teile des alten Gebäudes und des Kellergewölbes. Insbesondere das Kellergewölbe stieß bei den Kindern auf großes Interesse, hier wurde das Alte hautnah erlebbar. Auch die Abtei Münsterschwarzach war einst ganz von einer hohen Mauer mit Wehrtürmen umgeben. Pater Franziskus führte die Kinder an verborgene Stellen, an denen die Spuren der Vergangenheit noch gut erkennbar sind. Die Erkundungstour endete mit einer köstlichen Stärkung aus der Klosterküche.