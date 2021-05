Vor 20 Jahren wurde in Wiesentheid, ob es einen Radweg auf den Spuren der Kelten geben sollte. Erwägt wird, einen Radwanderweg im Bereich Wiesentheid-Prichsenstadt einzurichten, der an verschiedenen keltischen Fundorten vorbei führen würde. Im Bereich von Bimbach gibt es zudem eine Keltenschanze.

In Kitzingen geht es derweil um das Verkehrschaos "Am Dreistock". Parkende Laster in der Nähe des Frachtpostzentrums sorgen für Ärger. Die Stadt nimmt deshalb Verhandlungen mit einer Kitzinger Firma auf, auf deren Firmengelände Parkflächen für die Lastwagen des Hauptspediteurs bereit gestellt werden sollen.

Vor zehn Jahren werden die ausgebaute Staatsstraße sowie die Dettelbacher Ortsdurchfahrt freigegeben. Die Stadtkosmetik schlug mit 735 000 Euro zu Buche. Blickfang ist der Platz vor dem historischen Rathaus, dort wurde eine helle Straßendecke eingebaut, die den bisherigen Asphalt-See ersetzt und auch zur Geschwindigkeitsreduzierung beitragen soll.

In Kitzingen läuft die Gartenschau. Mit viel Show-Programm: Eine "Blüten und Blumen"-Modenschau gibt es ebenso wie Fakir- und Feuershow. Außerdem wird eine Folge von "Querbeet", der Gartensendung des Bayerischen Fernsehens, produziert. Und in der Rathaushalle zieht die Ausstellung "Das Kitzinger Gartenland" die Besucher an.