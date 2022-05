"Live und in Farbe" hielt der Steigerwaldklub Bullenheim seine Jahresversammlung ab, nachdem diese im vergangenen Jahr nur im kleinen Kreis online hatte stattfinden können. Vorsitzende Grit Rückert, die einstimmig wiedergewählt wurde, ehrte etliche Mitglieder und kündigte an, dass heuer das 50-jährige Bestehen des Turms gefeiert werde.

81 Mitglieder zählt der Steigerwaldklub Bullenheim aktuell. Vorsitzende Grit Rückert freut sich über drei neue Mitglieder in diesem Jahr. Im Jahr 2020 hätten sich die Veranstaltungen in Grenzen gehalten. Lediglich der Familienabend Anfang des Jahres hätte noch stattfinden können. 2021 habe die Sommerwanderung nach Mainbernheim zum Bärlesweg geführt. "Wir hoffen auf 2022", sagte die Vorsitzende. Das Jahr sei mit der Ostereiersuche für die Kinder schon gut gestartet. Auch Wanderungen will man dieses Jahr wieder anbieten, eventuell in die Rhön.

Im Juni wird gefeiert

Am 26. Juni will der Steigerwaldklub das 50-jährige Bestehen des Turms auf dem Bullenheimer Berg feiern. Deshalb werde es heuer auch kein Steigerwaldklub-Weinfest geben. Geplant ist auch, dass Kinder bereits am Vortag zum Turm wandern und dort übernachten. Das Fest selbst beginnt mit einem Festgottesdienst. Danach werde es Geschichten rund um den Turm geben, ebenso Mittagessen und Kaffee und Kuchen und musikalische Unterhaltung.

Turmwart Edwin Volkamer berichtete, dass 2021 an 18 geöffneten Sonntagen 1010 Besucher zum Turm gekommen seien. Der Turm ist heuer an Sonntagen ab 13 Uhr göffnet.

Langjährige Mitgleider geehrt

Für 60 Jahre Verbundenheit zum Verein zeichnete Rückert die Mitglieder Rudolf Ruhl und Dieter Esser aus. 40 Jahre sind Werner Kistner und Erich Viertel dabei. Auf eine 25-jährige Mitgliedschaft blicken Harald Lehrieder, Volker Lehrieder, Günther Dürr, Leonhard Lilli, Heinz Rehäuser, Jutta Schadt und Herbert Schadt zurück.

Die Neuwahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Grit Rückert, zweite Vorsitzende Anne-Marie Schmidt, Kassier Jürgen Ruhl, Schriftführerin Kathrin Polreich, Turmwart Edwin Volkamer, Jugendwart Martin Rückert, Markierungswart Thomas Weber. Nach 35 Jahren im Vorstand hatte Helmut Dehner, zuletzt Markierungswart, aufgehört. Ihm überreichte Grit Rückert ein Weinpräsent. Vakant ist der Posten des Wanderwartes.