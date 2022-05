Nicht ganz voll besetzt war der Schulungsraum des Feuerwehrgerätehauses, in den die Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn zur Mitgliederversammlung am 15. Mai eingeladen hatten.

Erster Vorsitzender Harald Höhn begrüßte die Anwesenden. Nach einem kurzen Totengedenken verlas Schriftführerin Kathrin Gebert das Protokoll der letzten Versammlung im Jahr 2020 und berichtete über die Vereinsarbeit der vergangenen zwei Jahre. Wegen Corona waren viele geplante Aktionen ausgefallen, so auch die Mitgliederversammlung 2021. Jugendwartin Dora Stapf konnte ebenfalls nur von wenigen Wanderungen mit ihren Geisbergwichteln berichten. Zumindest fand die Lichterwanderung im November 2021 statt. Schatzmeister Ernst Zink gab Auskunft über die Einnahmen und Ausgaben der Jahre 2020 und 2021, Kassenprüfer Günter Hösch und Peter Dürner bestätigten die korrekte Kassenführung, Günter Hösch schlug die Entlastung des Vorstands vor. Diese wurde von den Anwesenden einstimmig erteilt

Es schloss sich die Wahl des neuen Vorstands der nächsten vier Jahre an. Als Wahlleiterin stellte sich Doris Paul zur Verfügung, zum stellvertretenden Wahlleiter wurde Ehrenmitglied Friedrich Rammling bestimmt. Die Vorstandschaft hatte signalisiert, dass sie sich wieder zur Wahl stellen würde. Dennoch wurde die Frage gestellt, ob sich jemand von den Anwesenden für einen Vorstandsposten bewerben möchte. Dies war nicht der Fall. Die Bewerber wurden einzeln aufgerufen, die Wahlzustimmung erfolgte durch Handzeichen der Anwesenden, Gegenstimmen wurden nicht festgestellt. Somit ist der neue Vorstand auch der alte!

Im Vorstand vertreten sind: Erster Vorsitzender Harald Höhn, zweiter Vorsitzender Harald Wilhelm, Schatzmeister Ernst Zink, Schriftführerin Kathrin Gebert, Umwelt- und Naturschutzwart Harald Wilhelm, Wegewarte Willi und Frank Gebert, Wanderwart Harald Höhn, Jugendwartin Dora Stapf, Medienbeauftragter Konrad Thomann. Kassenprüfer Günter Hösch wurde wieder gewählt. Da sich Peter Dürner nicht mehr zur Wahl stellte, wurde Annemarie Paul als Kassenprüferin vorgeschlagen und einstimmig gewählt.

Als Ausblick gab Harald Höhn bekannt, dass das Sonnwendfeuer in jedem Fall stattfinden soll, ob am beliebten Koboldsee oder an einer anderen Stelle, muss noch entschieden werden. Die Herbst- und Winterwanderungen sollen ebenfalls wieder durchgeführt werden.

Nach einer kurzen Pause, während der die Gruppenfotos erstellt wurden, folgte als Abschluss der Diavortrag von Konrad Thomann. Als Eingangsbild hatte er - als Gruß an die Ukraine - ein Landschaftsfoto gewählt mit den Hauptfarben Gelb-Blau: der gelb blühende Raps mit dem blauen Himmel und in der Ferne der Wiesenbronner Kirchturm!

Von: Konrad Thomann (Medienbeauftragter, Natur- und Wanderfreunde Steigerwald Geisberg Wiesenbronn)