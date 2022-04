Deutlicher konnte der Vertrauensbeweis nicht ausfallen. Einstimmig wurde nicht nur der 1. Vorsitzende Markus Schwingler in seinem Amt bestätigt, sondern der gesamten Führungsmannschaft des 1. FCN-Fanclubs Rüdenhausen wurde das uneingeschränkte Vertrauen für die beiden nächsten Jahre ausgesprochen. Im weiteren Versammlungsverlauf standen Ehrungen sowie die Rechenschaftsberichte des Vorsitzenden und des Kassiers im Mittelpunkt.

Durch Verlesung des Protokolls ließ Schriftführer Ralf Lindner die letzte Mitgliederversammlung nochmals Revue passieren. In seinem Rechenschaftsbericht bedauerte Vorsitzender Markus Schwingler, dass nicht nur alle geplanten Vereinsaktivitäten im vergangenen Jahr ausfallen mussten, sondern auch die Ausrichtung des 40-jährigen Vereinsjubiläums infolge des Coronavirus erneut nicht gefeiert werden konnte. Diese Feierlichkeiten sollen nunmehr im Rahmen des diesjährigen Sommerfestes am 16. Juli nachgeholt und die noch lebenden Gründungsmitglieder eine besondere Ehrung erfahren. Der am 1. August 1980 gegründete Rüdenhäuser FCN-Fanclub ist neben den Clubfreunden in Nenzenheim der älteste organisierte FCN-Fanclub im Landkreis Kitzingen. Ihm gehören derzeit 147 Mitglieder an.

Kassenwartin Manuela Hilpert konnte einen positiven Finanzbericht präsentieren. Kassenprüfer Ludwig Dürr bestätigte eine gewissenhafte und korrekte Kassenführung. Sowohl der Kassenwartin als auch der gesamten Vorstandschaft wurde einstimmig Entlastung erteilt.

Worte des Dankes und der Anerkennung sprach Bürgermeister Gerhard Ackermann, der den FCN-Fanclub als einen festen und unverzichtbaren Bestandteil des Rüdenhäuser Vereinslebens bezeichnete.

Für zehnjährige Vereinstreue wurden Jochen Bansemir und Dominik Stambor ausgezeichnet, während Andreas Hahnsch für 25-jährige Mitgliedschaft geehrt wurden. Eine besondere Ehrung wurde Christa-Maria Paul zu teil. Aus der Hand des Vorsitzenden erhielt sie sowohl Urkunde als auch Vereinsnadel für 40-jährige Mitgliedschaft.

Die Neuwahlen brachten folgende Ergebnisse: 1. Vorsitzender: Markus Schwingler, 2. Vorsitzende: Christine Dennerlein; Kassenwartin: Manuela Hilpert; Schriftführer: Ralf Lindner; Beisitzer: Steffen Ackermann, Dieter Hüßner, Martin Lindner, Alexander Bergmann und Albrecht Strenzel. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Karlheinz Rebitzer und Ludwig Dürr.

Von: Norbert Bergmann (Pressearbeit, 1. FCN-Fanclub Rüdenhausen)