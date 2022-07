Kaum einer kennt die verschiedenen Facetten und Aufgaben innerhalb der Dettelbacher Stadtverwaltung so gut wie Franz-Josef Pechtl. Mit einer abgeschlossenen Ausbildung als Groß- und Außenhandelskaufmann wechselte er am 10. Mai 1982 in den Dienst der Stadt Dettelbach. Nachdem er dort in mehreren Sachgebieten Erfahrung gesammelt hatte, folgte bereits 1985 die Ernennung zum Standesbeamten. Unterbrochen durch eine Beschäftigung in der Stadtkasse und im städtischen Bauamt war Franz-Josef Pechtl seit 1998 wieder im Standesamt tätig. Als stellvertretender Leiter des Sachgebiets Öffentliche Sicherheit und Ordnung gehörten auch Aufgaben in den Bereichen Friedhofs- und Bestattungswesen, Jugend- und Soziales sowie die Abwicklung von Wahlen zu seinem Tätigkeitsfeld. Daneben kümmerte er sich um die Anlagenbuchführung und zeitweise um die Horn’sche Spitalstiftung. In letzterer übernahm er dann ab 1. Januar 2005 den Posten als Heimleiter, den er bis Januar 2018 innehatte. Derzeit hat er die Leitung des Sachgebiets Vermögens- und Stiftungsverwaltung in seiner Verantwortung. Zusätzlich fungierte Franz-Josef Pechtl seit Mai 2021 übergangsweise auch als Vermittler und Ansprechpartner zwischen den Bürger*innen und dem Bauhof und ist u.a. für die digitale Rechnungsbearbeitung des Bauhofs zuständig.

In seiner 40-jährigen Dienstzeit lernte Franz-Josef Pechtl viele Aufgabenfelder innerhalb der Stadtverwaltung kennen und konnte so in den verschiedensten Bereichen seinen Teil zum Erfolg beitragen. Dies macht ihn zu einem wertvollen Mitarbeiter, dessen breit gefächertes Fachwissen von großem Wert für den Arbeitsalltag in der Stadtverwaltung Dettelbach ist.

Bürgermeister Matthias Bielek überreichte Herrn Pechtl die Ehrenurkunden der Stadt Dettelbach und des Freistaats Bayern. Er dankte ihm für sein großes und langjähriges Engagement im Dienste der Stadt Dettelbach und freut sich auf weitere Jahre vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Von: Stadt Dettelbach (Sachbearbeiter, Stadt Dettelbach)