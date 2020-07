Gaibach vor 48 Minuten

Der Adel verlässt das Schloss

Zum ersten Mal durfte der neugewählte Bürgermeister Heiko Bäuerlein die bei schönem Wetter traditionell vor dem Rathaus auf dem Marktplatz in Volkach stattfindende Ehrung der besten Abiturientinnen und Abiturienten vornehmen. Er konnte sich über insgesamt 14 besonders leistungsstarke junge Menschen des Franken-Landschulheims Schloss Gaibach freuen. Bäuerlein würdigte diese herausragenden Leistungen, indem er das Motto "Der Adel verlässt das Schloss" aufgriff und die Absolventen daran erinnerte, nun die Welt gestalten zu können. Ganz wichtig war dem Bürgermeister dabei ein mögliches Engagement in der Heimat. "Ihr werdet vor Ort gebraucht", betonte Bäuerlein. Alle Geehrten erhielten als Jahrgangsbeste ein Buchgeschenk und wurden nach ihren Zukunftsplänen gefragt. Den Wilhelm-Josef-Behr-Preis der Stadt Volkach für die beste Leistung im Fach Geschichte übergab Bäuerlein an eine Schülerin aus Donnersdorf.