Volkach vor 3 Stunden

Deonilla Janer feierte 100. Geburtstag

Bei rüstiger Gesundheit feierte Deonilla Janer bei einem gemeinsamen Frühstück mit den Mitarbeitern und Bewohnern im Haus Bürgerspital Volkach ihren 100. Geburtstag. Deonilla Janer wurde am 26. September 1920 in Colelia, Rumänien, geboren und kam im November 1940 nach Deutschland, heißt es in einer Pressemitteilung des Hauses Bürgerspital Volkach. Nach ihrer Hochzeit wurde sie mit ihrer Tochter 1942 in Polen angesiedelt, musste Ende 1942 von dort wieder fliehen, wurde im Kloster Maria Schnee in Lülsfeld untergebracht und arbeitete im Kloster St. Ludwig. 1951 kam Deonilla Janer nach Volkach und begann ihre Arbeit als Hauswirtschafterin im Bürgerspital Volkach. 1976 zog es sie nach Kusterdingen in Baden-Württemberg. 1988 wieder zurück nach Würzburg und dann im April 2017 ins Bürgerspital.