Zur Tradition der Kleinlangheimer Feldgeschworenen, auch als "Siebener" bezeichnet, gehört das Abgehen der Gemarkungsgrenzen samt Inspektion der Grenzsteine. Die letzte Etappe war am Sonntag bei schönstem Spätwinterwetter der nordwestliche Bereich von Kleinlangheim zusammen mit dem Marktgemeinderat, der seit 2014 bei einem Abschnitt dabei ist.

Bürgermeisterin Gerlinde Stier freute sich darüber, dass fast alle Mitglieder der beiden Gremien dabei waren und bedankte sich für die Vorarbeit durch die Siebener, die sich im Vorfeld um die Markierung von Grenzpunkten gekümmert hatten.

Bürgermeisterin: Die alten Flurnamen erhalten

Siebenerobmann Otmar Emmert, seit 2007 an der Spitze der Feldgeschworenen, erläuterte während der Wanderung Grenzverläufe und –punkte und auch Flurlagen. Start war an der westlichen Gemarkungsgrenze, wo der Rad- und Wirtschaftsweg zwischen Groß- und Kleinlangheim die Windschutzhecke kreuzt. Dann ging es in nördlicher Richtung an der Windschutzhecke entlang, die zur Kleinlangheimer Gemarkung gehört. Nachdem die sogenannten "Bergäcker" vorbei waren, kam die Truppe zum Rodenbach und zur Flurlage "Wachental", im Groß- und Kleinlangheimer Dialekt als "Wachertool" bezeichnet. Bei dieser Gelegenheit betonte die Bürgermeisterin, wie wichtig es sei, die alten Flurnamen zu erhalten.

Ein großer Grenzstein steht an der Südostecke des Waldbereichs "Belkers", der zu Großlangheim gehört und in dem die Frühlingsknotenblumen schon erblüht sind. Die Wiesen östlich des Waldes gehören noch zu Großlangheim, was vor allem für jagdliche Verhältnisse von Bedeutung ist, wie zu hören war. Diskutiert wurde auch über den Wert von Drainagen, die nach den niederschlagsreichen Wintermonaten relativ viel Wasser abgeben, das aber dann in heißen und trockenen Sommern ein Mangel sein könnte. Die Landwirte in der Runde verwiesen aber auch darauf, dass in unseren Breiten ohne die Drainagen die Frühjahrsaussaat in feuchten Ackerregionen nicht möglich sei.

Von Tannenbusch bis Rumpelswasen

Wo der Wiesenbereich aufhört, verläuft die Grenzlinie in Richtung Westen bis in den Wald, dessen Randstreifen zur Kleinlangheimer Gemarkung gehört. Als "markanten Punkt" hob Emmert den 1998 neu gesetzten Grenzstein an der Stelle hervor, wo sich die Gemarkungen von Groß- und Kleinlangheim und Haidt im Waldbereich treffen, der ab da in östlicher Richtung zu Kleinlangheim gehört und den Namen "Tannenbusch" trägt. Er berichtete dazu, dass nach dessen damaliger Vermessung 320 Grenzsteine neu gesetzt wurden, was leichter zu verstehen ist, wenn man erfährt, dass zum "Tannenbusch" auch kleinere Streifen Privatwald oder solche im Besitz der BIMA gehören, zudem der Grenzstreifen teilweise auch unregelmäßig verläuft.

Am Ostrand des "Tannenbusch" war dann Brotzeit am Südrand des Sandmagerrasens neben der Autobahn, der auf einer Fläche von rund sechs Hektar seltene Gräser und Blumen beherbergt. Letzte Stationen des Grenzumgangs waren die Flurlage "Rumpelswasen", wo eine Photovoltaikanlage entstehen soll und ein Bachbereich in der Atzhäuser Flur, in dem die Tätigkeit des Bibers sichtbar wurde. Zum Abschlussessen kehrte die Truppe beim Bärenwirt in Kleinlangheim ein.